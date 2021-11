Elon Musk fait face à une facture fiscale de 15 milliards de dollars, ce qui est probablement la vraie raison pour laquelle il vend des actions

Le PDG de Tesla, Elon Musk, fait un geste alors qu’il visite le chantier de construction de la Gigafactory de Tesla à Gruenheide près de Berlin, en Allemagne, le 13 août 2021.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, fait face à une facture fiscale de plus de 15 milliards de dollars dans les mois à venir sur les options d’achat d’actions, ce qui rend probable une vente de ses actions Tesla cette année, quel que soit le vote sur Twitter.

Musk a demandé à ses 62,7 millions de followers sur Twitter au cours du week-end s’il devait vendre 10% de ses avoirs dans Tesla. « On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla », a-t-il tweeté.

Le PDG de Tesla a déclaré qu’il « se conformerait aux résultats de ce sondage, quelle qu’en soit la manière ». Les résultats étaient de 58% en faveur de la vente et de 42% contre, suggérant qu’il vendrait les actions.

Quels que soient les résultats du sondage, Musk aurait probablement commencé à vendre des millions d’actions ce trimestre. La raison : une facture fiscale imminente de plus de 15 milliards de dollars.

Musk s’est vu attribuer des options en 2012 dans le cadre d’un plan de rémunération. Parce qu’il ne prend pas de salaire ou de bonus en espèces, sa richesse provient des attributions d’actions et des gains du cours de l’action Tesla. L’attribution de 2012 portait sur 22,8 millions d’actions à un prix d’exercice de 6,24 $ par action. Les actions Tesla ont clôturé à 1 222,09 $ vendredi, ce qui signifie que son gain sur les actions s’élève à un peu moins de 28 milliards de dollars.

La société a également récemment révélé que Musk avait contracté des emprunts en utilisant ses actions comme garantie et qu’avec les ventes, Musk pourrait vouloir rembourser certaines de ces obligations de prêt.

Comme Tesla l’a noté dans son dossier 10-Q de la Securities and Exchange Commission du troisième trimestre de cette année : « Si le prix de nos actions ordinaires devait baisser considérablement, M. Musk pourrait être contraint par une ou plusieurs institutions bancaires de vendre des actions de actions ordinaires de Tesla pour satisfaire à ses obligations de prêt s’il ne pouvait pas le faire par d’autres moyens. De telles ventes pourraient entraîner une baisse supplémentaire du prix de nos actions ordinaires. «

Les options expirent en août de l’année prochaine. Pourtant, pour les exercer, Musk doit payer l’impôt sur le revenu sur le gain. Étant donné que les options sont imposées comme un avantage ou une rémunération au personnel, elles seront imposées au niveau le plus élevé du revenu ordinaire, soit 37 % plus la taxe nette sur l’investissement de 3,8 %. Il devra également payer le taux d’imposition le plus élevé de 13,3% en Californie puisque les options ont été attribuées et gagnées pour la plupart alors qu’il était résident fiscal californien.

Ensemble, le taux d’imposition de l’État et du fédéral sera de 54,1 %. Ainsi, la facture fiscale totale sur ses options, au prix actuel, serait de 15 milliards de dollars.

Musk n’a pas confirmé le montant de la facture fiscale. Mais il a tweeté: « Notez que je ne prends aucun salaire en espèces ou bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. »

Étant donné que les PDG ont des fenêtres limitées pour vendre des actions et que Musk voudrait probablement échelonner les ventes sur au moins deux trimestres, les analystes et les experts fiscaux s’attendaient à ce que Musk commence à vendre au quatrième trimestre 2021.

Lors d’une apparition à la conférence Code en septembre, Musk a déclaré: « J’ai un tas d’options qui expirent au début de l’année prochaine, donc … un énorme bloc d’options se vendra au quatrième trimestre – parce que je dois le faire ou qu’elles expireront . »

Musk, bien sûr, pourrait également emprunter davantage contre ses actions Tesla, qui totalisent désormais plus de 200 milliards de dollars. Pourtant, il a déjà promis 92 millions d’actions à des prêteurs pour des emprunts de trésorerie. Interrogé lors de la conférence du Code sur les emprunts contre des actions aussi volatiles, il a déclaré : « Les actions ne montent pas toujours, elles baissent aussi.

Musk accumule toujours des options au-delà de celles accordées via le package de rémunération 2012 de Tesla. En mars 2018, le conseil d’administration de Tesla lui a décerné un « CEO Performance Award » sans précédent composé de 101,3 millions d’options d’achat d’actions (ajustées pour le fractionnement d’actions 5 pour 1 en 2020) en 12 tranches jalonnées.

