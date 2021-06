Elon Musk fera-t-il ou détruira-t-il l’affaire Bull pour Bitcoin? BTC n’est pas sorti.

Bitcoin (CCC :BTC-USD) et ses homologues de crypto-monnaie ont été partout sur la carte ces derniers temps. Depuis la mi-avril, quand Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) est devenu public, Bitcoin a eu du mal à se rallier.

En fait, Bitcoin a atteint son sommet de près de 65 000 $ ce jour-là et a connu des difficultés depuis. Nous avons assisté à de gros rallyes, mais ces gains ont été éclipsés par les pertes importantes. Du sommet au creux, la crypto-monnaie a chuté d’environ 52%. Actuellement, Bitcoin est en baisse de près de 40 % par rapport à son sommet historique du 14 avril.

Bien sûr, s’il est difficile d’imaginer un monde sans crypto-monnaies à ce stade, cela ne signifie pas que la volatilité ne persistera pas. Cela ne signifie pas non plus que nous n’avons pas vu le bas. C’est particulièrement vrai compte tenu du nombre de titres – et de tweets – qui continuent de faire bouger le marché.

Bitcoin : le facteur Elon Musk

Tesla (NASDAQ :TSLA) Le PDG Elon Musk a été un grand moteur des marchés de la cryptographie. Parfois, cela signifie des déplacements pour Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et à d’autres moments, se déplace pour Bitcoin. Pour ce dernier, Musk a tweeté en février que Tesla commencerait à accepter les paiements en BTC tandis que la société en a également acheté pour environ 1,5 milliard de dollars.

Sans surprise, cela a entraîné un grand rallye pour la crypto-monnaie. De plus, cela a également aidé que Microstratégie (NASDAQ :MSTR) et Carré (NYSE :SQ) étaient également de gros acheteurs. Pay Pal (NASDAQ :PYPL) a récemment rendu l’achat et la vente de certains cryptos faciles pour ses utilisateurs.

Mais avec Musk et ses 57 millions Twitter (NYSE :TWTR), il semble avoir la capacité de faire bouger le plus ces marchés. Par exemple, lorsque lui et Tesla ont inversé la tendance quelques semaines plus tard et ont déclaré que le constructeur automobile n’accepterait pas les paiements Bitcoin en raison de l’impact environnemental de la cryptographie, cela ne convenait pas à BTC.

« Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon […] Tesla ne vendra aucun Bitcoin et nous avons l’intention de l’utiliser pour des transactions dès que l’exploitation minière passera à une énergie plus durable. »

Cela a entraîné une baisse de 13% en un jour pour Bitcoin. Un autre des tweets de Musk du 13 juin a probablement aidé à donner un coup de pouce à la crypto, car elle a grimpé de près de 10 % ce jour-là.

Maintenant, je ne dis pas que l’influence de Musk ici est bonne ou mauvaise. Au contraire, je signale simplement que, selon le contexte, les tweets du PDG peuvent être soit des vents contraires, soit des vents contraires. Et nous ne voulons pas d’un actif entier qui s’évanouit (en haut ou en bas) en fonction des tweets d’une seule personne. S’il dit que Tesla acceptera Ethereum (CCC :ETH-USD), je suis sûr qu’il déchirerait aussi. Cela montre le pouvoir qu’il peut avoir.

À quel point Bitcoin est-il durable ?

De plus en plus d’entreprises se sont impliquées dans Bitcoin. C’est vrai pour l’exploitation minière, l’achat et la vente, ou la détention dans le bilan. Avec des milliards de dollars flottant à des taux d’intérêt bas et une inflation en hausse, il est difficile de blâmer les entreprises qui allouent un petit pourcentage de leurs actifs actuels à cet espace.

Maintenant, cependant, les pays entrent également dans l’action. Par exemple, El Salvador a récemment annoncé que toute personne possédant au moins trois Bitcoins – d’une valeur actuelle d’environ 119 000 $ – se verrait offrir la citoyenneté. Plus important encore, le pays a adopté Bitcoin comme « cours légal ».

Bien qu’El Salvador ne soit pas connu comme une puissance économique, cette décision permet de souligner à quel point les crypto-monnaies peuvent être durables en tant qu’investissements. Si davantage de pays continuent de sauter sur cette tendance, cela ne fera qu’augmenter la demande pour Bitcoin, Ethereum et d’autres noms.

Même si l’espace crypto est dans un marché baissier, j’ai également récemment parlé de certains des catalyseurs d’Ethereum. L’un de ces catalyseurs utilisait Ethereum comme réserve de valeur. J’aime aussi Bitcoin en tant que réserve de valeur, car il s’agit de la crypto-monnaie la plus connue au monde.

De plus, alors que l’Internal Revenue Service (IRS) a demandé au Congrès l’autorisation d’une réglementation accrue sur les cryptos a récemment agi comme un catalyseur négatif (la plupart des nouvelles le font dans un marché baissier), je pense en fait que c’est une bonne chose. L’IRS ne demande pas de tuer les cryptos. Ni le Congrès, ni la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Au contraire, la décision de l’IRS semble être quelque chose qui ajoute plus de légitimité à Bitcoin et à d’autres plutôt que de l’enlever.

Sans aucun doute, il y aura plus de bosses sur la route pour BTC. Pourtant, cet atout ne semble pas aller nulle part.

Où aller d’ici avec Bitcoin

Pour être juste, Bitcoin est piégé dans un marché baissier depuis un certain temps maintenant. Cependant, cela a été un très bon véhicule commercial à cette époque. En fait, tout récemment, j’ai souligné qu’il semblait vulnérable à un recul.

Cette baisse l’a envoyé à 31 000 $, une zone de soutien majeure. Mais j’ai aussi dit que ce n’est pas sorti d’affaire, car il doit éliminer la résistance à court terme. Bitcoin fait exactement cela, tout en tournant sur plusieurs semaines de sommets, annulant le modèle plus bas que nous avons vu récemment.

Si Bitcoin glisse et retombe en dessous de ses moyennes mobiles à court terme, nous pourrions voir une baisse jusqu’à 30 000 $ à 31 000 $. À la hausse, cependant, voyons si nous obtenons un test de 42 000 $ et la moyenne mobile de 200 jours. Au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours et 48 000 $ pourraient être possibles.

