Le PDG et ingénieur en chef de SpaceX et PDG de Tesla a jeté son dévolu sur la planète rouge depuis un certain temps, mais maintenant l’entrepreneur s’est donné un délai. M. Musk, 50 ans, a déjà déclaré qu’il prévoyait d’envoyer des humains sur Mars et qu’il a maintenant l’intention de construire des usines de fabrication de voitures sur la planète lointaine.

S’exprimant lors d’une assemblée des actionnaires de Tesla à Austin, au Texas, M. Musk a déclaré qu’une « usine hors planète » pourrait se produire au cours de sa vie lorsqu’un actionnaire a demandé quand l’exploit apparemment impossible pouvait être attendu.

« Donc, nous sommes de nombreuses années avant la première usine hors planète de Tesla », a-t-il déclaré, a rapporté Fox Business.

« Je veux dire, j’aimerais en voir un avant de mourir.

« Ce serait cool.

En février de cette année, M. Musk a révélé son intention de mettre des gens sur Mars d’ici 2026.

Son plan ambitieux est de sept ans avant que la NASA n’ait l’intention d’envoyer des astronautes sur la planète.

L’entrepreneur a déclaré qu’une fois que SpaceX enverra des humains sur Mars, jusqu’à un million de personnes pourront vivre sur la planète rouge dès 2050.

Les plans incluent la création de « dômes de verre » sur la dure planète afin de la rendre habitable pour les humains.

Cependant, la fabrication de Tesla reste actuellement terrestre et possède plusieurs installations de fabrication – Fremont, Californie, Sparks, Nevada, Buffalo, New York (axé sur l’énergie solaire) et Shanghai, Chine.

L’entreprise est en train d’en construire deux autres en Allemagne et au Texas.