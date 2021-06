Elon Musk « frappe » avec ses tunnels et redirige la stratégie de The Boring Company

21/06/2021 à 20:37 CEST

Les tunnels axés sur le transport de véhicules et de marchandises de The Boring Company n’ont aucun type de réception. Ce n’est pas qu’ils soient critiqués, c’est qu’ils sont directement ignorés, c’est pourquoi Elon Musk Je travaillerais à changer le fonctionnement de l’entreprise.

Dans cette nouvelle version de ses tunnels, les marchandises seraient placées sur des « cargos à piles » qui sont finalement des étagères mobiles. On ne sait pas combien de clients potentiels ont cette nouvelle idée, bien que le comté de San Bernardino en Californie soit l’un d’entre eux. Selon les rapports, The Boring Company veut susciter l’intérêt pour un tunnel de fret qui réduirait le trafic sur les autoroutes de la région. Il remplirait un concept de « port intérieur » que les entreprises explorent depuis des décennies. Ce ne serait pas strictement une nouvelle invention comme on peut le voir, mais sinon, les entreprises ne voient pas de résultats.

The Boring Company a repensé le transport de marchandises presque depuis le début, et son rival fréquent, Virgin Hyperloop, considère depuis longtemps le transport de marchandises comme un élément clé de son plan. Il s’agit plus d’un changement d’orientation que d’un changement radical, même s’il est significatif. La refonte semble être en réponse à un accueil froid aux plans de banlieue de The Boring Company.. La startup de Musk a abandonné son projet de tunnel à Los Angeles en 2018 à la suite d’un procès concernant son impact environnemental, et l’entreprise portait déjà son attention sur les transports en commun et les piétons vers la même année.