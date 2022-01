Elon Musk fustigé après l’ouverture de la salle d’exposition Tesla en Chine « Soutenir le génocide » | Monde | Des nouvelles

L’annonce controversée a attiré les critiques des groupes de défense des droits et du commerce américains, ainsi que du sénateur républicain Marco Rubio, ce qui en fait la dernière entreprise étrangère prise dans les tensions liées à la région de l’extrême-ouest de la Chine. Le Xinjiang est devenu un point de conflit important entre les gouvernements occidentaux et la Chine ces dernières années, alors que les experts de l’ONU et les groupes de défense des droits estiment que plus d’un million de personnes, principalement des Ouïghours et des membres d’autres minorités musulmanes, ont été détenues dans des camps là-bas.

La Chine rejette les accusations de travail forcé ou de tout autre abus là-bas, affirmant que les camps offrent une formation professionnelle et que les entreprises doivent respecter ses politiques là-bas.

Vendredi dernier, le constructeur américain de voitures électriques a annoncé l’ouverture d’une salle d’exposition dans la capitale régionale du Xinjiang, Urumqi, sur son compte officiel Weibo.

Son message expliquait : « Le dernier jour de 2021, nous nous rencontrons au Xinjiang. »

Mardi, le Council on American-Islamic Relations, la plus grande organisation de défense des musulmans aux États-Unis, a critiqué cette décision, affirmant que Tesla « soutenait le génocide ».

Les États-Unis ont précédemment qualifié le traitement par la Chine des Ouïghours et d’autres musulmans du Xinjiang de génocide, défini par le dictionnaire anglais Oxford comme « le meurtre délibéré d’un grand nombre de personnes d’une nation ou d’un groupe ethnique particulier dans le but de détruire cette nation. ou groupe ».

Les États-Unis et quelques autres pays prévoient un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février sur la question.

Le Conseil des relations américano-islamiques a déclaré sur son compte Twitter officiel, faisant référence au fondateur de Tesla, posté : « Elon Musk doit fermer le showroom de Tesla au Xinjiang. »

M. Rubio a tweeté : « Juste après que le président Biden a promulgué la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours du sénateur Rubio, @Tesla a ouvert un magasin au #Xinjiang.

« Des sociétés sans nation aident le Parti communiste chinois à couvrir le génocide et le travail forcé dans la région. »

Scott Paul, président de l’Alliance for American Manufacturing Alliance for American Manufacturing, a déclaré : « Je vais être franc :

« Toute entreprise faisant des affaires au Xinjiang est complice du génocide culturel qui s’y déroule.

« Mais les actions de Tesla sont particulièrement méprisables. »

Le constructeur automobile exploite une usine à Shanghai et y augmente sa production dans un contexte de forte augmentation des ventes en Chine.

Un grand nombre d’entreprises étrangères ont été déclenchées ces derniers mois par les tensions entre l’Occident et la Chine à propos du Xinjiang, alors qu’elles tentent d’équilibrer la pression occidentale avec l’importance de la Chine en tant que marché et base d’approvisionnement.

En juillet, le détaillant de mode suédois H&M a signalé une baisse de 23 % de ses ventes en monnaie locale en Chine pour son trimestre de mars à mai après avoir été touché par un boycott des consommateurs en mars pour avoir déclaré publiquement qu’il ne s’approvisionnait pas en produits du Xinjiang.

Le mois dernier, le fabricant américain de puces Intel a fait face à des appels similaires après avoir dit à ses fournisseurs de ne pas s’approvisionner en produits ou en main-d’œuvre au Xinjiang, ce qui l’a incité à s’excuser pour « les problèmes causés à nos clients, partenaires et publics chinois respectés ».

Certaines entreprises ont tenté de réduire l’exposition de leur chaîne d’approvisionnement dans la région, d’autant plus que Washington interdit les importations telles que le coton du Xinjiang ou met sur liste noire les entreprises chinoises qui, selon lui, ont aidé la politique de Pékin dans ce pays.

Néanmoins, de nombreuses enseignes étrangères y exploitent des magasins.

Express.co.uk a contacté Tesla pour commentaires.