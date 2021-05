Elon Musk héberge SNL et Dogecoin baisse de 20% – voici comment acheter la baisse de DOGE

L’un des moments les plus emblématiques des crypto-monnaies est enfin arrivé. Elon Musk, le “Dogefather” autoproclamé, a profité de l’occasion en tant qu’hôte invité de Saturday Night Live pour dire qu’il est le premier hôte invité atteint du syndrome d’Asperger.

Musk s’est moqué de lui-même lors de son monologue d’ouverture et a amené sa mère sur scène. Musk a déclaré qu’il lui offrirait sa crypto-monnaie préférée, Dogecoin, pour la fête des mères ce dimanche.

Le prix du Dogecoin s’est échangé à la baisse de plus de 20% après le monologue d’ouverture et cela peut présenter une opportunité pour les nouveaux investisseurs d’acheter Dogecoin dans le creux.

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes qui se connectent à SNL pour regarder Musk et que vous êtes maintenant curieux de connaître cette crypto-monnaie, vous avez peut-être une question dominante en tête: comment puis-je acheter Dogecoin?

Ce guide informatif vous expliquera comment acheter Dogecoin après l’apparition SNL de Musk.

Comment et où acheter Dogecoin aujourd’hui

Alors, avez-vous entendu Musk parler de Dogecoin sur SNL et se demander comment acheter Dogecoin maintenant? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul, car la crypto-monnaie soutenue par Elon Musk est encore un concept très nouveau. En fait, même les investisseurs et les commerçants avertis ne savent pas comment acheter Dogecoin, car la crypto-monnaie était pour la plupart inconnue jusqu’à la fin de 2020.

La première étape de l’achat de Dogecoin passe par un courtier en crypto-monnaie, ce n’est pas différent de l’achat d’actions via un courtier en valeurs mobilières. En fait, le concept est presque identique: identifiez la crypto-monnaie qui vous intéresse par le symbole avant d’appuyer sur le bouton d’achat. Dans ce cas, le symbole boursier pour Dogecoin est DOGE.

Il existe de nombreux courtiers en crypto-monnaie qui vous permettent d’acheter Dogecoin, mais notre équipe d’experts financiers recommande deux courtiers différents en fonction d’une myriade de facteurs, notamment la commodité générale, la facilité d’utilisation et le coût.

1. eToro

Le courtier de crypto-monnaie le plus populaire auprès duquel acheter DOGE est peut-être eToro. Le courtier est surtout connu pour combiner un élément social avec des investissements avec leurs frais extrêmement bas.

Le courtier en crypto-monnaie a l’une des meilleures réputations du secteur et figurait parmi les entreprises privées les plus précieuses au monde avant de décider de s’inscrire sur l’une des principales bourses américaines, cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer avec eToro et acheter Dogecoin maintenant:

Inscrivez-vous ici>

2. Plus500

Plus500 est un excellent courtier pour tous ceux qui cherchent à acheter Dogecoin maintenant. Plus500 exploite un modèle de trading légèrement différent, car il fonctionne comme un courtier en contrat pour différence (CFD). Les courtiers CFD permettent à un investisseur d’être exposé au mouvement de prix d’un actif, plutôt que de détenir directement l’actif sous-jacent.

Plus500 est entièrement licencié dans les domaines dans lesquels il opère et jouit d’une excellente réputation en matière de satisfaction du client et de sécurité. Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer avec Plus500 et acheter Dogecoin maintenant.

Inscrivez-vous ici>

Que vient de dire Elon Musk à propos de Dogecoin?

Musk s’est moqué de lui-même lors de son monologue d’ouverture et a déclaré qu’il animait une émission de télévision en direct, alors il pourrait se tromper au volant d’une Toyota Prius. À la déception de certains, Dogecoin a pris la banquette arrière de Musk pour parler de la colonisation de Mars et de la construction de l’avenir des transports.

Musk mentionnera-t-il Dogecoin plus en détail tout au long de la nuit? Nous devons attendre et voir.

Réaction des médias sociaux