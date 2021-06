Elon Musk impressionné par la « smartwatch » chinoise vieille de 300 ans utilisée par la dynastie Qing | Monde | Nouvelles

Surnommée « la plus ancienne technologie portable par les analystes », la bague boulier a été créée au XVIIe siècle pour aider les commerçants. Il comporte un cadre de comptage de 1,2 cm de long et 0,7 cm de large qui repose sur le doigt et sept tiges avec sept perles sur chaque tige qui ont permis aux commerçants de faire des calculs rapides. Bien que l’anneau de boulier ne soit peut-être pas en mesure de passer des appels téléphoniques, cela prouve que la technologie portable n’est peut-être pas un concept aussi radical que certaines personnes le pensent.

Et M. Musk a semblé impressionné.

En réponse à une photo de la bague sur Twitter, il l’a qualifiée de «smartwatch originale».

Les origines de la bague sont inconnues, mais les perles sont beaucoup trop petites pour être déplacées avec les doigts, selon Chinaculture.org – un site géré sous la direction du ministère chinois de la Culture et du Tourisme.

Ils ont dit : « Il semble que les perles ne puissent être déplacées que par de petits outils tels que des épingles.

“Cependant, ce n’est pas un problème pour l’utilisateur principal de ce boulier – l’ancienne dame chinoise, car elle n’a qu’à en choisir une parmi ses nombreuses épingles à cheveux.”

L’idée originale aurait été créée par le célèbre mathématicien Cheng Dawei de la dynastie Ming.

Un boulier élémentaire typique a 10 fils parallèles enfilés entre deux planches sur un cadre, avec neuf perles sur chaque fil.

Chaque perle a une valeur de 10, un multiple ou un sous-multiple de 10.

Par exemple, toutes les perles sur un fil particulier peuvent avoir une valeur de un.

L’une des premières montres calculatrices était la Calcron en 1975, qui avait un affichage à neuf chiffres.

Mais l’une des premières véritables « montres intelligentes » était la Microsoft SPOT (Smart Personal Object Technology), introduite en 2004.

Le SPOT a reçu des informations telles que la météo, les actualités et les mises à jour boursières via la radio FM.

Il a également reçu des e-mails et des messages instantanés, mais les utilisateurs n’ont pas pu répondre.

Avec l’essor du smartphone, des montres intelligentes telles que la Sony Ericsson LiveView (2010), la Pebble (2013) et l’Apple Watch (2015) sont apparues et recevaient les données d’un téléphone.