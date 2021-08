in

Le PDG de Tesla a déclaré qu’il espérait que les premières voitures sortiraient de la chaîne de production à Gruenheide, près de Berlin, en octobre après avoir visité le site pour griller à la fois les dirigeants de l’État et les dirigeants de l’entreprise qui construit l’usine. Tesla a repoussé l’ouverture prévue de la gigafactory à la fin de 2021 à la suite d’obstacles bureaucratiques allemands et de préoccupations environnementales. Mais comme l’agence environnementale du Brandebourg n’a pas encore donné son approbation finale, un nouveau retard ne serait pas à exclure, même jusqu’en 2022.

Maintenant, alors que le Royaume-Uni va de l’avant avec le plan du Premier ministre Boris Johnson pour une “révolution industrielle verte”, M. Kwarteng pense que M. Musk pourrait également faire confiance au Brexit en Grande-Bretagne.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Elon Musk est intéressé [in the UK] et la raison pour laquelle c’est un endroit fantastique pour investir dans cette technologie.

“Il veut investir dans des gigafactories pour faire partie de cette révolution verte.

“Je serais heureux qu’il retourne au Royaume-Uni.

“Je pense, franchement, depuis que nous avons officiellement quitté l’UE, nous avons vu que ce pays est plus que capable que de voler de ses propres ailes et d’être un leader mondial.

“C’est une opportunité fantastique et c’est très excitant.”

M. Musk aurait choisi l’Allemagne pour la troisième grande usine d’assemblage de l’entreprise, car il souhaitait exploiter l’expertise en ingénierie et en fabrication qui a permis à Mercedes-Benz, Audi et BMW de dominer le marché mondial des voitures particulières de luxe.

C’est venu après qu’il ait snobé la Grande-Bretagne.

M. Musk a déclaré au magazine spécialisé Auto Express en 2019 que l’incertitude entourant la décision du Royaume-Uni de se retirer de l’UE « rendait trop risqué » l’établissement de son usine européenne de batteries dans le pays.

Mais maintenant, depuis le Brexit, M. Kwarteng a déclaré que le Royaume-Uni était de plus en plus attrayant pour des entreprises comme Tesla.

Il a ajouté : « La révolution industrielle verte est une énorme opportunité pour le Royaume-Uni.

« Nous sommes très en avance sur la courbe internationale – nous créons des emplois verts et beaucoup d’entre eux sont hautement qualifiés.

“En fin de compte, nous pouvons exporter beaucoup de ces produits.

“C’est une énorme opportunité, passer au vert ne consiste pas seulement à sauver la planète, c’est une énorme opportunité économique sur le plan économique.”

M. Musk aurait été précédemment intéressé par un site de “campus intelligent” dans le Somerset, appelé Gravity.

Selon The Telegraph, Tesla a soumis un document aux autorités compétentes afin de devenir un fournisseur d’énergie au Royaume-Uni en mai de l’année dernière.

À peine un mois plus tard, le gouvernement aurait recherché de toute urgence un “site de quatre millions de pieds carrés” pour accueillir une nouvelle gigafactory Tesla, Gravity “essayant de sécuriser l’énorme location”.

Au milieu des recherches signalées, le jet privé de M. Musk aurait été repéré à l’aéroport de Londres Luton.

La spéculation a repris en février après l’envoi d’une lettre adressée à M. Musk au site Gravity.

Selon Somerset Live, Gravity espère commencer à annoncer le déménagement des entreprises vers le campus intelligent dans les prochains mois.

Cela vient après que Nissan, le constructeur automobile japonais, a annoncé une expansion majeure de sa production de véhicules électriques à Sunderland.

Il construira la plus grande gigafactory du Royaume-Uni.

La construction d’une nouvelle usine de batteries d’un milliard de livres sterling par leurs partenaires chinois Envision créera jusqu’à 6 200 emplois d’ici à sa mise en service en 2024.