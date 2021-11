Elon Musk interroge ses followers sur Twitter, et une majorité de votes, il devrait vendre 10% de ses actions Tesla

Le PDG de Tesla et la personne la plus riche du monde, Elon Musk, a tweeté un sondage samedi, demandant à ses abonnés Twitter s’il devait vendre 10% de ses actions dans le constructeur automobile, apparemment pour payer plus d’impôts. À la clôture du scrutin dimanche après-midi, 57,9% des plus de 3,5 millions de participants avaient voté « oui » et 42,1 % ont voté « non ».

« On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla », a tweeté Musk samedi. Il a déclaré dans un tweet ultérieur qu’il respecterait les résultats du sondage « quelle que soit la manière dont cela se passe ».

Je respecterai les résultats de ce sondage, quel qu’en soit le sens – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2021

Musk avait vivement critiqué une proposition visant à imposer les gains non réalisés sur les actifs cotés en bourse pour certains des Américains les plus riches. Selon la proposition du sénateur Ron Wyden (D-Oregon), si la valeur des actifs augmentait, même si la personne ne vendait pas les actifs, la personne devrait payer des impôts sur le gain non réalisé. Cela mettrait fin à l’échappatoire fiscale qui permet aux milliardaires de reporter indéfiniment l’impôt sur les gains en capital, tout en étant en mesure d’emprunter sur cette richesse.

« Finalement, ils n’ont plus d’argent pour les autres et ensuite ils viennent vous chercher », a tweeté Musk en octobre, en réponse à un tweet exprimant des inquiétudes concernant la proposition.

Wyden a répondu à l’idée de Musk en tweetant samedi: « Que l’homme le plus riche du monde paie ou non des impôts ne devrait pas dépendre des résultats d’un sondage Twitter, il est temps pour l’impôt sur le revenu des milliardaires. »

Samedi n’était pas non plus la première fois que Musk lançait l’idée de vendre des actions Tesla. Musk a déclaré à la journaliste Kara Swisher lors de la conférence Code en septembre qu’il prévoyait de vendre une grande partie de ses options d’achat d’actions Tesla avant leur expiration. « J’ai un tas de [stock] options qui expirent au début de l’année prochaine, c’est donc un énorme bloc d’options que nous vendrons au quatrième trimestre », a-t-il déclaré.

Swisher a demandé s’il était surpris par la hausse des actions de Tesla. « J’ai déclaré publiquement que je pensais [Tesla’s] le cours de l’action est trop élevé, à mon avis », a ajouté Musk plus tard. « Qu’est-ce que je suis supposé faire? Ce n’est pas moi qui le fais monter.

Le journaliste de ProPublica, Jesse Eisinger, a souligné sur Twitter que le troisième tweet du fil de discussion de Musk samedi – « Remarque, je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions.

Notez que je ne prends pas de salaire en espèces ou de bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2021

« Merci d’avoir confirmé notre histoire: que pour les ultra-riches, les impôts sur le revenu sont essentiellement volontaires », a tweeté Eisinger, notant que Musk avait précédemment qualifié l’histoire de « trompeuse ».

Dimanche après-midi, Musk n’avait pas commenté les résultats du sondage. Nous mettrons à jour ce message s’il le fait.

Mise à jour : 7 novembre, 14 h 37 HE: Ajoute le résultat final du sondage Twitter de Musk