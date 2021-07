Elon Musk, Jack Dorsey et Cathie Wood libèrent une dose de Bitcoin Hopium

in

Le PDG de Tesla, qui possède BTC, ETH et DOGE, a déclaré qu’il pompe mais ne vide pas et qu’il recommencera à accepter Bitcoin comme paiement une fois qu’il aura fait preuve de diligence raisonnable. Selon le PDG de Twitter, BTC peut “remplacer toute la fondation”, tandis que le PDG d’Ark Investment affirme que la crypto-monnaie est une couverture contre l’inflation, l’hyperinflation et la déflation.

Il y avait beaucoup d’espoir à la conférence “The B Word” avec des étincelles encore une fois entre Elon Musk et la communauté crypto alors que le prix du BTC est passé à près de 33 000 $, Ether au-dessus de 2 000 $ et DOGE au-delà de 0,21 $.

Cette flambée des prix est survenue lorsque le PDG de Tesla a révélé que son constructeur de voitures électriques et la société d’exploration spatiale SpaceX possédaient Bitcoin et n’avaient pas l’intention de le vendre.

Musk a personnellement également HODL Bitcoin, Ether et Dogecoin en plus des actions de sa société. Et bien qu’il “pourrait pomper”, il “ne vide pas”, c’est ce que Musk a déclaré lors de la conférence.

“En général, je suis un partisan de Bitcoin et de l’idée de crypto-monnaie.”

Musk a également révélé qu’il possédait un compte anonyme sur Crypto Twitter (CT) avec 50 000 abonnés.

Le milliardaire a en outre déclaré que Tesla recommencerait très probablement à accepter Bitcoin comme moyen de paiement une fois qu’il aura fait preuve de diligence raisonnable sur la quantité d’énergie renouvelable utilisée pour extraire la crypto-monnaie, ajoutant que l’exploitation minière de Bitcoin “s’oriente vers” cela.

En mai, Musk a déclaré que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin pour les achats de voitures un peu moins de deux mois après avoir commencé à accepter le principal actif cryptographique.

“Je voulais un peu plus de diligence raisonnable pour confirmer que le pourcentage d’utilisation d’énergie renouvelable est très probablement égal ou supérieur à 50%, et qu’il y a une tendance à l’augmentation de ce nombre, et si c’est le cas, Tesla recommencerait à accepter le bitcoin.” “La réponse est très probablement que Tesla recommencerait à accepter le bitcoin.”

Il a ajouté qu’avec “l’accélération de l’avènement de l’énergie durable”, la mission de son entreprise, ils doivent faire preuve de diligence appropriée.

Grand discours d’Elon-Wood-Jack malgré le fait qu’il soit devenu un événement d’actualité Nous avons appris qu’Elon possède btc, eth & doge et plus important encore qu’il est peu probable que Tesla ait vendu ou vendu d’autres btc, ce qui était une préoccupation majeure, et qu’il est susceptible d’accepter à nouveau btc comme moyen de paiement à l’avenir pic.twitter.com /KTfK73fAcB – Alex Krüger (@krugermacro) 21 juillet 2021

Au cours de cette conférence d’un peu plus d’une heure, Musk a qualifié le gouvernement de “la plus grande entreprise de toutes”, qui a “le monopole de la violence”.

Tout en parlant de ce qui a influencé son point de vue sur Bitcoin, Musk a déclaré qu’il “pense à l’argent depuis un certain temps, évidemment depuis l’époque de PayPal”.

Selon lui, avec Bitcoin, il y a une opportunité pour quelque chose de mieux du point de vue de la théorie de l’information.

Un éminent partisan du bitcoin, le co-fondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a quant à lui parlé d’Internet ayant la possibilité d’avoir une monnaie native qui pour lui est le Bitcoin “en raison des principes, de l’histoire de la création et de la résilience. Mais ce qui m’inspire le plus, c’est la communauté qui l’anime », a-t-il déclaré, qui lui rappelle les premiers Internet.

Ses opinions sur le bitcoin ont été influencées lorsqu’ils travaillaient sur Square et “ont rencontré ce système prédateur fou qui était lent (et) obtus”, et en 2009, le bitcoin lui a montré une “chance de remplacer toute la fondation”.

Un autre grand défenseur du Bitcoin, Cathie Wood d’Ark Investment, a expliqué à quel point cela pourrait être important, pour lequel elle a souligné la base monétaire américaine, qui est actuellement de 8 000 milliards de dollars.

Selon elle, Bitcoin est une réserve de valeur, une couverture contre la confiscation de richesses comme l’inflation, l’hyperinflation et la déflation.

Ainsi, la réserve de valeur est un très grand rôle et un moyen d’échange avec des applications construites au-dessus de la blockchain bitcoin : ce qu’elle pense « va devenir davantage une réalité en ce moment ».

