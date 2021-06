Elon Musk laisse Doge derrière lui pour une nouvelle pièce de chien ?

in

Elon Musk a apparemment laissé Dogecoin derrière lui pour une nouvelle pièce de chien brillante; Shiba Inu . Shiba Inu est une race de chien. Plus précisément, le chien utilisé dans les mèmes Dogecoin est un Shiba Inu. Compte tenu de la popularité de Dogecoin, la pièce semble avoir été créée pour bénéficier de cette popularité.

La pièce est créée par quelqu’un qui n’est connu que sous le nom de Ryoshi. On sait peu de choses sur le fondateur. Ceci est très similaire au cas du bitcoin avec Satoshi Nakamoto. Un surnom que personne n’a revendiqué, c’est eux à ce jour.

Musk a publié un tweet cryptique sur son Twitter plus tôt dans la journée, apparemment en référence à une race de chien qu’il est en train d’acquérir. Mais le message derrière le tweet a été reçu haut et fort par le marché.

Le tweet disait simplement : “Mon Shiba Inu s’appellera Floki.”

Après la publication du tweet, le prix du Shiba Inu a augmenté rapidement. Augmentation de 23% en quelques heures.

Plus intéressante est la création d’une autre pièce de monnaie pour chien appelée Floki. La pièce semble avoir été créée après que Musk a tweeté et maintenant la pièce a augmenté de 3 000 pour cent.

La montée des pièces de chien

Le milliardaire a toujours été un fervent fan des Doges. Toujours tweeter pour soutenir la pièce et le projet. Il l’appelle la monnaie du futur. Mais ce n’est qu’il y a quelques mois que les tweets du milliardaire ont commencé à conduire la pièce à la pompe.

Avec le mouvement des prix du marché à la suite de ses tweets, les gens semblent avoir commencé à s’accrocher à chaque mot du milliardaire. Mettre de l’argent dans une pièce fraîchement fabriquée juste parce que vous avez mentionné que vous alliez nommer votre chien ainsi.

Le prix du Shiba Inu augmente après le tweet d’Elon Musk | Source : SHIBUSD sur TradingView.com

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk mentionne Shiba Inu. Il a fait référence à la pièce début mars lorsqu’il a tweeté qu’il allait avoir un nouveau chien. Une race Shiba Inu. Le tweet disait : « Je reçois un Shiba Inu. #la résistance est futile “.

Le tweet ne mentionnait pas la pièce elle-même. Mais néanmoins, les gens l’ont pris comme tel et la pièce a été pompée. SHIB, comme la pièce Shiba Inu est communément connue, a à peu près suivi le modèle Dogecoin depuis. Monter et descendre en conséquence chaque fois que Musk tweetait et que les gens achetaient la pièce.

Doge et pièces de chien suivantes

Il y a eu un certain nombre de pièces meme faites comme un clin d’œil à Dogecoin. Des pièces comme DogeFather, Shiba Inu, ShibaPup et autres. Shiba Inu se présente comme le tueur de Dogecoin.

Ces pièces n’ont pas vraiment de cas d’utilisation. Au contraire, ce ne sont que des pièces de monnaie conçues pour pomper et vider et rapporter rapidement de l’argent. Les projets eux-mêmes n’ont rien d’extraordinaire.

Mais ce qui est remarquable, c’est la façon dont ces pièces semblent gagner de la valeur marchande. Les pièces qui n’ont apparemment rien à offrir au marché d’une manière ou d’une autre se retrouvent avec une évaluation boursière énorme. Shiba Inu a actuellement une capitalisation boursière de 7,32 milliards de dollars.

Toutes ces pièces ont une chose en commun ; ils se réfèrent tous aux chiens.

Le même Dogecoin qui a tout déclenché a été créé comme une blague “ironique” envers le bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Il n’était pas censé faire quoi que ce soit. Même les fondateurs ont vendu toutes leurs pièces depuis le début.

Musk parle d’obtenir un Shiba Inu depuis des mois, mais il ne l’a toujours pas fait. Et les gens utilisent leurs tweets pour manipuler le marché.

On ne sait pas si Musk voulait que les tweets fassent la promotion de la pièce. Mais les investisseurs pensent certainement que c’est ce que vous devriez faire.

Image en vedette d’Observer, graphique de TradingView.com