Elon Musk : « L’Amérique devrait éviter de réguler les crypto-monnaies »

in

Le propriétaire de SpaceX et PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré mardi que le gouvernement américain devrait éviter d’essayer de réguler le marché des crypto-monnaies.

Spécifiquement. Elon Musk l’a dit lors de la conférence Code à Beverly Hills, en Californie, aux États-Unis.

« Il n’est pas possible, je pense, de détruire les crypto-monnaies. Mais il est possible pour les gouvernements de ralentir leur progression.

Musk, était optimiste quant au rôle des crypto-monnaies dans la réduction potentielle des “erreurs et latence” dans les systèmes monétaires existants. Mais, il a reconnu que les crypto-monnaies n’ont pas toutes les réponses aux complications de la société.

Je ne dirais pas que je suis un grand expert en crypto-monnaie. Je pense qu’il y a une certaine valeur dans la crypto-monnaie. Mais, je ne considère pas que ce soit la seconde venue du Messie ».

Elon Musk : “Je ne pense pas que les gouvernements puissent détruire les crypto-monnaies”

L’entrepreneur Elon Musk a déclaré que s’il est possible pour les gouvernements de ralentir l’avancement des crypto-monnaies, il n’est pas possible de les détruire.

En fait, Elon Musk répondait sur scène à une question de la journaliste du New York Times Kara Swisher. Lequel, il a demandé si le gouvernement des États-Unis devrait participer à la régulation de l’espace crypto-monnaie.

“Je dirais que vous n’avez rien à faire.”

La répression des crypto-monnaies en Chine

En effet, dans un avis, la Banque centrale de Chine précise qu’elle considère que les crypto-monnaies “ne sont pas légales et ne doivent pas et ne peuvent pas être utilisées sur le marché”.

“Les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles mettent gravement en danger la propriété des citoyens.”

Dans son communiqué, la Banque centrale promet que les personnes liées à ces actions « feront l’objet d’enquêtes conformément à la loi ».

Jusqu’à présent, c’est la décision la plus difficile que la Chine ait jamais prise contre les crypto-monnaies. Et, il frappe au cœur d’un marché qui a augmenté cette année et a attiré des passionnés comme le milliardaire Elon Musk.

À cet égard, Elon Musk a indiqué que la décision est probablement liée aux problèmes importants de production d’électricité du pays asiatique.

«Cela peut être dû en partie à des pénuries d’électricité dans de nombreuses régions de la Chine. En fait, une grande partie du sud de la Chine connaît actuellement des pannes de courant aléatoires, car la demande d’électricité est plus élevée que prévu.

En outre, il a ajouté: “Je suppose que la crypto-monnaie a pour objectif fondamental de réduire le pouvoir d’un gouvernement centralisé. Ils n’aiment pas ça.

Elon Musk sera-t-il le roi des crypto-monnaies ?

Fait curieux, la maison de couture italienne Dolce & Gabbana a proposé à Elon Musk d’acheter la “Doge Crown” de NFT. Et ainsi, il est devenu le roi des crypto-monnaies.

Conçue par Domenico Dolce et Stefano Gabbana, cette couronne est sertie de sept saphirs bleus et de 142 diamants.

Soit dit en passant, la couronne n’a rien à voir avec la crypto-monnaie meme ou ses mandataires. Depuis il a reçu son nom de l’ancien titre de l’autorité suprême de Venise.

Enfin, Elon Musk a envoyé le message au gouvernement américain qu’il vaut mieux “ne rien faire”, êtes-vous d’accord avec Elon Musk ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Jean-Jacques Rousseau : « L’homme est né libre. Et partout, il est enchaîné.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport