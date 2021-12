Elon Musk: Le tissu Apple est un gaspillage d’argent, achetez plutôt un sifflet Tesla à 50 $

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’est moqué du chiffon de nettoyage d’Apple à 19 $ et a dit à ses abonnés sur Twitter d’acheter le Cyberwhistle à 50 $ de Tesla à la place.

Dénoncez Tesla !https://t.co/c86hLA0iQK – Elon Musk (@elonmusk) 1er décembre 2021

Musk a suivi et a dit: « Ne gaspillez pas votre argent pour ce stupide Apple Cloth, achetez notre sifflet à la place! »

Ce n’est pas la première fois qu’Elon Musk traîne Apple sur son chiffon de nettoyage. A partir d’octobre :

Le PDG et fondateur de Tesla, Elon Musk, a impitoyablement trollé Tim Cook sur Twiter au sujet du nouveau chiffon de nettoyage à 19 $ d’Apple. Cook a posté vendredi pour célébrer le nouveau magasin d’Apple à Istanbul en déclarant : Présentation d’Apple Bağdat Caddesi, notre magnifique nouveau magasin à Istanbul. Nous sommes heureux de faire partie de cette communauté dynamique et nous sommes impatients d’accueillir les clients dans ce nouvel espace spectaculaire. Musk a répondu au tweet en déclarant « Venez voir l’Apple Cloth TM » à la grande joie d’Internet.

Apple a annoncé son nouveau tissu aux côtés du nouveau MacBook Pro (2021) et des AirPods 3, au prix de 19 $ et répertorié comme compatible avec tout produit Apple doté d’un écran.

Il est très difficile de mettre la main sur le Cloth, l’expédition étant repoussée à janvier. Le Cyberwhistle est en revanche totalement épuisé, sauf sur eBay à 7 ou 8 fois son prix de 50 $. Le chiffon d’Apple est fabriqué avec un « matériau doux et non abrasif » et a même reçu le traitement de démontage d’iFixit, car les gens ont adhéré à la blague.

