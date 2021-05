Elon Musk n’acceptera pas les bitcoins comme paiement pour sa Tesla

13/05/2021 à 12:33 CEST

Fait seulement quelques semaines après que Tesla a commencé à accepter Bitcoin comme monnaie pour ses voitures, maintenant Elon Musk a annoncé dans un tweet, qu’il suspendrait cette initiative. Selon le post du magnat, la société est “préoccupée par l’augmentation rapide de l’utilisation de combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin”.

Tesla semble ne pas avoir de service de presse, puisque Elon Musk a promis qu’il cesserait d’être le chef visible de ses entreprises pour le céder aux entreprises elles-mêmes mais il continue de faire de la «politique» via Twitter.

Tesla et Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2021

Ainsi, l’homme d’affaires a expliqué que “Tesla a suspendu la vente de véhicules utilisant Bitcoin. Nous sommes préoccupés par l’augmentation rapide des combustibles fossiles pour l’exploitation minière et les transactions, en particulier le charbon, qui émet des émissions pires que n’importe quel carburant. Les crypto-monnaies sont une bonne idée. à de nombreux niveaux, et nous pensons qu’ils ont un avenir prometteur, mais cela ne peut pas avoir un coût élevé pour l’environnement. » Il a poursuivi en expliquant que “Tesla ne vendra pas ses voitures avec Bitcoin comme monnaie tant que la transition minière ne sera pas plus durable. En outre, nous étudions l’utilisation d’autres crypto-monnaies qui utilisent moins d’énergie pour l’exploitation minière et le commerce.”

Sans préciser à quelle devise il se réfère, l’entreprise recherche une autre crypto-monnaie, qui pourrait être le Dogecoin, La nouvelle pièce préférée de Musk et qui a déjà été intégré dans leurs plans à SpaceX.