Elon Musk n’arrête pas de parler de Bitcoin, maintenant sa réputation en prend un coup

Les critiques répétées du PDG de Tesla à l’encontre de Bitcoin ont faussé les sentiments à son égard sur les réseaux sociaux, et certains craignent que cela puisse également avoir un impact négatif sur l’entreprise.

Le prix du Bitcoin est redescendu à 36 250 $ après être passé à 39 500 $ jeudi. Fondamentalement, la crypto-monnaie continue de se négocier dans une fourchette comme prévu par le marché.

Comme nous l’avons vu ces dernières semaines, les week-ends s’avèrent volatils, avec plus de rouge que de vert. Désormais, les traders de crypto semblent quitter leurs positions avant les jours volatils avant de revenir sur le marché au début de la nouvelle semaine.

Un autre facteur affectant les prix à court terme est l’incapacité du PDG de Tesla, Elon Musk, à s’empêcher de tweeter sur Bitcoin.

Vendredi, Musk a publié un emoji au cœur brisé avec le hashtag Bitcoin et un couple discutant de la rupture. Il a ensuite publié une bande dessinée de rupture et a eu une interaction avec les tweets liés à Dogecoin.

#Bitcoin pic.twitter.com/lNnEfMdtJf – Elon Musk (@elonmusk) 4 juin 2021

Avec chaque tweet de Musk, son impact sur les prix des crypto-monnaies devient de plus en plus petit, et à ce stade, la communauté ne se soucie pas vraiment de ses tweets ou de ses opinions sur Bitcoin et l’espace de crypto-monnaie.

“Il trolle la communauté”, a déclaré Bobby Ong, co-fondateur du site de données cryptographiques CoinGecko.

Les critiques répétées de Musk à l’encontre de Bitcoin ont en fait affecté sa réputation. Selon les données de la société de suivi des sentiments Awario, le sentiment positif à négatif des tweets sur Musk a atteint un nouveau creux le mois dernier.

À cette époque, le prix du Bitcoin a atteint son plus bas niveau de 2021 à 30 000 $ après que Musk a commencé à critiquer Bitcoin et a annoncé que le constructeur de voitures électriques n’accepterait plus le BTC comme mode de paiement.

En janvier, les tweets en faveur et contre Musk étaient à peu près égaux, qui ont chuté d’environ 25 % en mai pour atteindre le ratio le plus bas depuis qu’Awario a commencé à suivre le sentiment de Musk en octobre 2020.

Les tweets à son sujet qui étaient neutres en termes de sentiment sont restés les plus importants en pourcentage avec environ 66%, suivis des tweets négatifs à 19,2% et des tweets positifs à seulement 14,9%.

Malgré cela, le nombre d’abonnés de Musk a augmenté de plus de 3 millions en mai pour dépasser les 56 millions d’abonnés au total. Bien que cela n’ait peut-être pas affecté Musk, certains craignent que cela n’ait un impact sur Tesla en tant qu’entreprise. L’investisseur de longue date de Tesla et PDG de Gerber Kawasaki, Ross Gerber, a fait part de ses inquiétudes dans une interview sur Yahoo Finance, déclarant :

“Elon patauge dans un domaine qui n’est peut-être pas la meilleure des déclarations à faire, car le fait est que le bitcoin est l’avenir des monnaies numériques, c’est la racine de celui-ci.”

Alors qu’il était logique que Musk s’attaque à l’empreinte carbone du bitcoin et plaide en faveur d’une transition vers des sources d’énergie plus durables, a déclaré Gerber,

“C’est un domaine très dangereux pour Elon d’entrer quand il cause des pertes de personnes comme il l’a fait l’autre jour et cela retourne les gens contre lui et finalement Tesla.”

