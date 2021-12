Elon Musk paiera plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année ; continue de vendre des actions Tesla pour récolter de l’argent

Elon Musk s’est débarrassé des actions Tesla depuis un sondage Twitter lui demandant s’il devait vendre 10 % de sa participation dans Tesla. Simultanément, il a exercé ses options d’achat d’actions pour acheter de nouvelles actions.

Le chef de Tesla, Elon Musk, a déclaré qu’il paierait plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année, sur l’ensemble de sa valeur nette de 245 milliards de dollars. Elon Musk a tweeté dimanche : « Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année ». Le prélèvement inhabituellement élevé intervient après que Musk a exercé près de 15 millions d’options et vendu des millions d’actions pour couvrir les impôts sur les gains de ces transactions. La dépense fiscale estimée d’Elon Musk est supérieure à la valeur nette personnelle du président du géant des télécommunications Bharti Airtel, Sunil Bharti Mittal. Selon le Bloomberg Billionaires Index, Sunil Mittal a actuellement une valeur nette de 11 milliards de dollars.

Pour ceux qui se demandent, je paierai plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année – Elon Musk (@elonmusk) 20 décembre 2021

Combien d’impôts Elon Musk doit-il payer ?

Depuis un certain temps déjà, Elon Musk est mêlé à un débat public dans les médias sur le montant d’impôt qu’il paie ou le montant d’impôt qu’il doit payer. Tout récemment, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a tweeté que Musk devrait cesser de « sauter tout le monde ». S’adressant à l’entrepreneur lorsqu’il a été nommé Personnalité de l’année par le Time Magazine, le sénateur Warren a tweeté : « Modifions le code des impôts truqué afin que« La personne de l’année » paiera des impôts et cessera de s’en prendre à tout le monde. » En réponse au tweet, Musk a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il paierait plus d’impôts cette année que n’importe quel Américain de l’histoire.

Vendre des actions Tesla d’une part, acheter des options de l’autre

Plus tôt cette semaine, Elon Musk a vendu 583 611 actions supplémentaires dans Tesla Inc pour 528 millions de dollars. Le milliardaire s’est débarrassé des actions Tesla depuis un sondage Twitter lui demandant s’il devait vendre 10 % de sa participation dans Tesla. Simultanément, il a exercé ses options d’achat d’actions pour acheter de nouvelles actions. À la fin de l’exercice, il sera un acheteur net, selon CNN Business.

Les documents réglementaires montrent qu’Elon Musk a jusqu’à présent vendu environ 13,5 millions d’actions, près de 80% de ce qu’il avait prévu de vendre, pour environ 14,1 milliards de dollars. Afin de respecter sa promesse de vendre 10 % d’actions, il devra céder quelque 17 millions d’actions au total, en supposant que sa promesse exclut les options exerçables. Sur les 13,5 millions d’actions vendues, 8,06 millions ont été vendues pour payer les impôts liés à l’exercice de ses options.

La Californie, terre de surréglementation : Elon Musk

Dans une récente interview avec le site Web satirique Babylon Bee, Musk a déclaré qu’il avait vendu « assez d’actions » pour atteindre son plan de vendre 10 % de ses actions dans le constructeur automobile le plus valorisé au monde. « J’ai vendu suffisamment d’actions pour atteindre environ 10 % plus les exercices d’options et j’ai essayé d’être extrêmement littéral ici », a-t-il déclaré dans l’interview. Le milliardaire, qui a déménagé le siège social de Tesla de la Californie au Texas ce mois-ci après son déménagement personnel l’année dernière, a également critiqué la Californie pour surimposition en déclarant : surréglementation, surlitige, surimposition ». Il a ajouté qu’il devenait « de plus en plus difficile de faire avancer les choses » en Californie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vendu l’action Tesla en raison du sondage Twitter, Elon Musk a déclaré qu’il devait exercer des options d’achat d’actions qui expirent l’année prochaine « peu importe quoi ». Il a vendu un « stock supplémentaire » supplémentaire pour atteindre près de 10 %.

