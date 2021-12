Elon Musk parie : quand arriverons-nous sur Mars ?

30/12/2021 à 20:04 CET

Elon Musk a été invité à faire une prédiction sur quand les humains arriveront-ils sur Mars. Cette fois, Musk a déclaré que nous serons sur Mars dans moins de 10 ans, ce qui est certainement un objectif ambitieux. Musk a fait la prédiction lors d’une interview assez longue (d’une durée de deux heures et demie) sur un célèbre podcast des États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé quand il pensait que SpaceX amènerait des humains sur Mars, Musk a répondu: « Le meilleur des cas est d’environ cinq ans, le pire des cas 10 ans. » Les plus grands obstacles que SpaceX doit surmonter, a déclaré Musk, sont dans la conception d’un véhicule qui peut optimiser le tonnage en orbite puis sur Mars. « Le vaisseau spatial est la fusée la plus complexe et la plus avancée jamais fabriquée », a déclaré Musk, et c’est le vaisseau avec lequel il souhaite que les humains se rendent sur Mars, auquel cas il a saisi l’opportunité de le promouvoir.

Actuellement, même sans investir un milliard d’euros, nous pourrions atteindre Mars. C’est important car pour SpaceX l’un des points les plus importants Il s’agit d’optimiser le coût du voyage, puisqu’en théorie le navire l’a déjà, même si cela ne fonctionne pas vraiment très bien.