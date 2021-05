Elon Musk parle d’Aspergers et de Dogecoin dans Gimmicky ‘SNL’: critique review .

La première ou la deuxième personne la plus riche du monde selon le jour, l’homme qui a nommé son dernier enfant (sur six) X Æ A-Xii TK, un scofflaw de coronavirus, un sceptique de vaccin réformé, un artiste EDM médiocre (brièvement), une pin-up technique fanboy et un générateur de titres Elon Musk a organisé «Saturday Night Live» samedi soir. Il est devenu l’un d’un petit groupe de personnalités publiques n’appartenant pas au monde du divertissement ou du sport à animer l’émission, mais il compte 52 millions d’abonnés sur Twitter, où il fait parfois une blague.

Il ne faut pas un diplôme à Stanford pour trouver l’équation qui décrit cette collision d’astéroïdes culturels. Les pixels que cette bousculade du côté milliardaire avait déjà produits dans des articles et des vidéos rempliraient largement l’un de ces micros Tesla effrayants. Du point de vue de l’émission, c’était une prise d’audience: une partie du culte de Musk qui n’était pas habituée à regarder «SNL» se mettait à l’écoute. (De plus, l’émission, pour la première fois, a été rendue disponible à l’international via la diffusion en direct.) Musk, qui est apparu dans “The Big Bang Theory” et dans “Iron Man 2” et “est apparu” sur “The Simpsons” et “South Park”, pourrait accueillir “Saturday Night Live”. Il y a encore du crédit à cela. Et aussi mauvais que cela soit, il serait tout aussi riche le matin.

Il n’y avait aucune indication de ces apparitions précédentes qu’il avait percé le secret de la comédie (timing), mais on ne sait jamais – John McCain s’est avéré un jeu et un hôte habile; Charles Barkley et Peyton Manning ont obtenu de bonnes notes pour les leurs. Le jeu de tweet de comédie de Musk n’est pas fort: “Jeter quelques idées de sketchs pour SNL”, a-t-il tweeté avant le spectacle. “Que devrais-je faire?” (Le membre de la distribution Chris Redd a répondu: «J’appellerais d’abord les croquis d’Em.») Suggestions: «Baby Shark et Shark Tank fusionnent pour former Baby Shark Tank»; “Irony Man – bat les méchants en utilisant le pouvoir de l’ironie”; «J’ai réveillé James Bond», «The Dogefather».

Mais de la même manière, on regarde la plupart des «SNL» avec l’espoir qu’il pourrait être bon, ou bien plus souvent qu’autrement, plutôt que l’espoir qu’il le sera.

L’épisode s’est ouvert avec un segment doux dans lequel les membres de la distribution sont apparus avec leur mère, pour la fête des mères, comme pour dire, outre que les mamans sont cool, “Tout le monde dans l’émission n’a pas besoin d’être un pro.” La propre mère de Musk a fait une apparition dans son monologue d’ouverture, qui a commencé par une sorte d’avertissement: «Je n’ai pas toujours beaucoup de variation intonationnelle dans ma façon de parler. On me dit que c’est une super comédie. Il a poursuivi en disant: «Je suis en fait en train de faire l’histoire ce soir en tant que première personne avec Asperger à héberger ‘SNL’, ou du moins la première à l’admettre. (En fait, membre de la distribution d’origine, et plus tard hôte invité, Dan Aykroyd est une personne avec Asperger.)

Musk a été utilisé dans chaque sketch en direct et pièce filmée et dans le segment «Weekend Update», il a été assigné à la fois aux tâches légères et lourdes. Sa régularité a amélioré les chances qu’il soit bon dans quelque chose de bien et a envoyé le signal qu’il était invité dans la série à être réellement dans la série, et pas seulement comme appât sur un gros hameçon pêchant les cotes. Il n’était jamais moins que impatient, et parfois presque bon, s’il était saccadé dans son accouchement, avec une tendance à se fixer sur les cartes de repère, à rouler des yeux et à hausser les épaules. (Appelé à rire dans un croquis, il a fait ce qui équivalait à une imitation grossière d’une personne en train de rire.) Je ne doute pas qu’il s’amusait. Je ne suis pas un fan de Musk en particulier, mais ce n’était pas difficile de rester dans son coin pendant 90 minutes.

Et bien qu’Aidy Bryant, qui avait republié un tweet de Bernie Sanders sur les milliardaires et l’inégalité des revenus qui était largement considéré comme faisant référence à la réservation, n’était pas présent, les membres de la distribution qui étaient ne semblaient pas en vouloir à la présence de Musk et ont gardé l’énergie autour. lui. Dans l’ensemble, comme le dit «SNL», c’était un bon spectacle.

Les blagues ont touché un bon nombre de sujets musqués et de vieux tweets – Mars, voitures, «The Matrix», fumer de la drogue dans l’émission de Joe Rogan, COVID-19 et crypto-monnaie – sans creuser profondément sur aucun d’entre eux. Il y a toujours la question dans une émission, au moins vestigiquement consacrée à la satire d’actualité, de savoir à quel point il est difficile de piquer l’invité et à quel point le flatter. «SNL» a été gentil avec Musk et ses divers projets pour animaux de compagnie – ce qui n’est que poli, après tout, même si cela nous rappelle également que le spectacle lui-même a tendance à ne pas aboyer plus que mordre, et à ne pas aboyer si fort du tout. Michael Che: «Pourquoi tous ces riches blancs essaient-ils d’aller dans l’espace?» était une question aussi sérieuse que la soirée l’a posée. Rien sur le crash de Teslas, cependant, ni sur l’impact environnemental de la monnaie numérique.

Apparaissant en tant qu’économiste sur “Weekend Update” pour expliquer Dogecoin, Musk a semblé ajouter quelques ad libs, à en juger par le présentateur Michael Che en haussant les épaules, se référant à lui-même comme “The Dogefather” à l’ouverture et hurlant “To the moon! ” à la fin. (“C’est peut-être ce qu’il voulait dire quand il a tweeté plus tôt,” Découvrons à quel point Saturday Night Live est vraiment live. “) Ce n’était pas tout à fait Sinead O’Connor qui déchirait la photo du Pape, mais ça a fait des oups.

Musk est apparu dans une variété de perruques, de barbes et de costumes complets: en tant que médecin jaillissant de la jeunesse dans «l’hôpital Gen Z»; un fêtard dans une pièce filmée amusante sur un discours de fête post-pandémique inconfortable (c’est-à-dire un morceau pour lequel il était taillé), qui comprenait le premier d’une pincée de blagues tout au long de la nuit sur des cousins ​​incestueux; un prêtre dans une autre pièce filmée, décollant sur «Mare of Easttown»; le réalisateur d’un talk-show islandais aux couleurs bonbon, amoureux de sa star des médias sociaux portant des autocollants; en tant que personnage de jeu vidéo Wario, jugé pour avoir tué Mario, dans lequel il a été suggéré que, comme Musk, il était injustement décrit comme un méchant; et en tant que cow-boy, suggérant qu’ils coupent les méchants au col en creusant un tunnel pour monter sous eux. (Cela avait une bonne phrase sur «les chevaux autonomes, qui ne sont que des chevaux».) Les accents islandais et italien étaient comiquement louables.

Et il est apparu comme une version proche de lui-même dans un troisième film, «The Astronaut», qui avait Pete Davidson comme le colon de Mars, le Tchad. (Ce morceau contenait la blague la plus stupide de la soirée, mais celle qui m’a fait rire aux éclats, quand Davidson a lu le nombre 80085 comme «Seins».) «Eh bien, j’ai dit que les gens allaient mourir», dit Musk depuis la salle de contrôle – c’est quelque chose qu’il a dit dans le monde réel – faire une sortie rapide. «Je n’ai jamais été là.»

Miley Cyrus, qui est apparue dans la pièce Mars, était l’invitée musicale. Elle est toujours bonne.

