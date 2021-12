Elon Musk parle de comédie, de Liz Warren et d’Aliens dans l’interview de Babylon Bee

Le PDG de Tesla et l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, a déclaré que la prévalence du «virus de l’esprit éveillé» aux États-Unis étouffe la vraie comédie et constitue «sans doute l’une des plus grandes menaces pour la civilisation moderne», dans une large interview avec la satire populaire site L’Abeille de Babylone.

«Wokeness veut rendre la comédie illégale. … Voulons-nous une société sans humour qui est tout simplement en proie à la condamnation et à la haine, fondamentalement ? » demanda Musk. « Au fond, l’éveil est source de division, d’exclusion et de haine. Cela donne fondamentalement aux méchants un bouclier pour être cruels, blindés de fausses vertus. »

Musk a déclaré qu’il lisait souvent des sites de satire tels que « The Onion », mais qu’il dérivait vers l’Abeille en tant que « conférence morale » de gauche, l’humour SNL-esque a pris le dessus.

« Auparavant, c’était très drôle et puis ce n’était pas si drôle », a déclaré Musk en sirotant une White Claw.

Musk s’est également demandé si la comédie essayait aujourd’hui d’être drôle ou s’il y avait un «élément de propagande» motivant le contenu présenté au public.

«Il y a juste beaucoup de zones d’exclusion aérienne avec beaucoup de comédie. Et puis vous vous rendez compte que c’est comme, attendez une seconde, la comédie arrive-t-elle à une vérité essentielle ou y a-t-il un élément de propagande? Ou essaie-t-il de nous mettre dans une direction ou d’atteindre une vérité essentielle qui soit humoristique ? Et quand il cesse d’essayer d’atteindre une vérité essentielle qui soit humoristique, alors, vous savez, ce n’est tout simplement pas si drôle », a déclaré Musk.

Musk, qui a déménagé le siège social de son entreprise de la Californie au Texas en raison de la politique de gauche autoritaire de l’État de Golden, a également encouragé les employés de Bee qui se trouvent en Californie à trouver un meilleur État.

« La Californie était autrefois le pays des opportunités et maintenant, elle le devient de plus en plus le pays de la réglementation excessive, des litiges excessifs, de la taxation excessive et du mépris », a déclaré Musk.

Lors de sa querelle sur Twitter avec la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., où il l’appelait « la sénatrice Karen », a déclaré Musk : « Elle a frappé la première. »

« Oui, elle m’a en fait traité de pique-assiette et d’escroc qui ne paie pas d’impôts. Je paie littéralement le plus d’impôts qu’une personne dans l’histoire ait jamais payé cette année, et elle ne paie pas d’impôts, en gros. Et ses impôts et son salaire sont payés par le contribuable comme moi. Si vous pouviez mourir par ironie, elle serait morte », a déclaré Musk.

Sur le métavers, Musk a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le concept décollerait avec les gens.

« Je ne sais pas si j’adhère nécessairement à tous ces trucs de métavers », a admis Musk. Plus tard, il a dit qu’il pensait que « nous sommes loin de disparaître dans le métavers ».

« Cela semble juste un peu à la mode », a déclaré Musk.

En ce qui concerne l’exploration de l’espace et ses entreprises SpaceX, Musk a déclaré qu’il pensait qu’il mourrait avant que Mars « devienne une civilisation autonome » et a déclaré qu’il n’était pas convaincu qu’il y ait une vie extraterrestre.

« Si quelqu’un connaissait des preuves d’extraterrestres, ce serait moi, et je n’ai rien vu », a déclaré Musk.

