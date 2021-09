Elon Musk parle de Starship et de l’envie de fusée de Jeff Bezos

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, s’entretient avec la journaliste Kara Swisher lors de la conférence Code à Beverly Hills, Californie (Photo d’Asa Mathat pour Vox Media)

Dans le dernier chapitre d’une longue bataille spatiale, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a visé son rival milliardaire Jeff Bezos aujourd’hui avec un barrage de doubles sens qui ont été livrés depuis la scène lors de la conférence Code de cette semaine.

Les plaisanteries qu’il a partagées avec la journaliste Kara Swisher, hôte de l’événement de Beverly Hills, se sont concentrées sur la forme phallique de la fusée suborbitale New Shepard construite par Blue Origin, l’entreprise spatiale de Bezos.

“Cela pourrait être une forme différente, potentiellement”, a noté Musk.

« Pourriez-vous expliquer d’un point de vue technologique pourquoi c’est cette forme ? » demanda Swisher.

“Si vous ne faites que du suborbital, votre fusée peut être plus courte, oui”, a plaisanté Musk.

Plus sérieusement, Musk a déclaré que Bezos et Blue Origin devraient passer moins de temps à contester le prix de 2,9 milliards de dollars de la NASA à SpaceX pour un atterrisseur lunaire Starship et plus de temps à mettre en orbite la fusée New Glenn de la société. Le premier lancement de New Glenn est actuellement prévu pour la fin de 2022.

“Vous ne pouvez pas poursuivre votre chemin vers la lune, peu importe la qualité de vos avocats”, a-t-il déclaré. Lorsque Swisher a demandé si Musk avait déjà parlé du différend avec Bezos, il a répondu: “Pas verbalement … juste des sous-tweets.”

De l’interview de @karaswisher avec @elonmusk à #CodeCon, Musk partage ce qu’il pense de Jeff Bezos qui a récemment contesté le contrat de SpaceX avec la NASA – et la fusée Blue Origin pic.twitter.com/H9E4gYjr5l – Vox Media (@voxmedia) 29 septembre 2021

Une décision sur le procès contre l’atterrisseur lunaire de Blue Origin est attendue devant un tribunal fédéral d’ici début novembre. En attendant, le prix de la NASA à SpaceX a été suspendu, mais SpaceX poursuit ses propres efforts de développement et de test de Starship.

Malgré la rivalité, Musk a déclaré que c’était une bonne chose pour Bezos et d’autres milliardaires – y compris le fondateur de Virgin Galactic Richard Branson et Musk lui-même – de dépenser de l’argent pour ouvrir la frontière spatiale.

« Cela n’a pas besoin d’être en haut de votre liste de remerciements, mais je dis simplement que lorsqu’il y a une nouvelle technologie, cela coûte nécessairement cher jusqu’à ce que vous puissiez affiner la conception et que vous puissiez faire évoluer les choses, puis vous pouvez le rendre plus abordable », a-t-il déclaré.

La conversation d’une heure de Musk lors de la conférence de cette semaine a abordé certains de ses sujets préférés. Voici un échantillon :

Swisher a posé des questions sur le potentiel de la constellation de télécommunications à large bande Starlink de SpaceX à interférer avec les observations astronomiques. “Peut-être que quelques sortes d’astronomes amateurs sont mécontents, mais les professionnels sont convaincus que nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer que nous ne faisons pas obstacle à la science”, a déclaré Musk. (SpaceX a travaillé avec des astronomes pour réduire l’impact des satellites Starlink, qui sont construits à Redmond, Washington ; néanmoins, les astronomes professionnels font partie des critiques de Starlink.) Dans ce contexte, Musk a évoqué la possibilité d’utiliser le vaisseau spatial de SpaceX pour déployer des super télescopes spatiaux qui pourraient avoir « 10 fois la résolution de Hubble [Space Telescope], ce qui serait formidable pour la science. Il a déclaré que SpaceX travaillait avec l’astronome de Berkeley Saul Perlmutter sur un projet de télescope spatial. (Nous avons contacté Perlmutter et mettrons à jour ce rapport avec tout ce que nous entendrons.) À la suite des voyages suborbitaux effectués par Bezos et Branson, Swisher a demandé si Musk lui-même aimerait aller dans l’espace. “Je suppose que je le ferai à un moment donné, mais mon objectif n’est pas de m’envoyer moi-même”, a répondu Musk. Lorsque Swisher a posé des questions sur un récent rapport d’enquête de ProPublica qui fixait le « vrai taux d’imposition » de Musk à 3,27 %, Musk a déclaré que le rapport était « trompeur » et que son taux d’imposition marginal le plus élevé était de 53 %. Il a reconnu qu’il y a eu une année où il a payé “essentiellement zéro” d’impôt sur le revenu (2018, selon ProPublica), mais a déclaré que c’était parce qu’il avait trop payé ses impôts l’année précédente. Sur la base des remarques d’aujourd’hui, il ne semble pas que le président Joe Biden figure sur la liste des cartes de Noël de Musk. Musk s’est plaint que Tesla n’ait pas été invité à un événement à la Maison Blanche axé sur les véhicules électriques le mois dernier. « Est-ce que cela semble un peu biaisé ou quelque chose du genre ? » demanda Musk. « Donc, vous savez, ce n’est tout simplement pas l’administration la plus sympathique. Cela semble être contrôlé par les syndicats, pour autant que je sache. » Lorsque Swisher a demandé à Musk s’il aimerait être président, il a répondu : « Je ne voudrais pas du tout être président. Cela n’a pas l’air amusant. En réponse à une question du public sur le DMT, une drogue qui est apparue dans quelques tweets de Musk, il a déclaré : « Je pense que les gens devraient généralement être ouverts aux psychédéliques. … Beaucoup de gens qui font des lois sont en quelque sorte d’une autre époque. Alors que la nouvelle génération accède au pouvoir politique, je pense que nous verrons une plus grande réceptivité aux bienfaits des psychédéliques. » Après avoir parlé des enfants (Musk en a six et Swisher en a trois), Musk a déclaré : « beaucoup de gens pensent qu’il y a trop de gens sur la planète, mais je pense qu’il y en a en fait trop peu, et que le plus grand risque pour la civilisation humaine est peut-être la diminution rapide [population] Taux de croissance.” Plus tard, Musk a déclaré qu’il considérait maintenant le potentiel de l’intelligence artificielle à devenir incontrôlable comme la deuxième plus grande menace à laquelle l’humanité est confrontée.