Elon Musk parle enfin de sa séparation avec Grimes

Le fondateur de Tesla a d’abord utilisé cette expression pour parler des rumeurs sur sa rupture avec le chanteur en septembre dernier et maintenant il voulait expliquer plus en détail en quoi cela consiste exactement.

Elon a admis qu’il est peu probable qu’ils soient à nouveau un couple à temps plein car elle doit passer la plupart de son temps à Los Angeles en raison de sa carrière musicale, tandis que son propre travail avec la société de vols spatiaux SpaceX l’a forcée à déménager. s’installer près de la base où sont construites et testées ses fusées.

« Grimes et moi sommes… je dirais probablement à moitié séparés. Nous ne nous sommes pas beaucoup vus, et je pense que c’est un peu à long terme dans une certaine mesure, car ce qu’elle doit faire la conduit à LA ou en tournée, et mon travail se déroule principalement dans des endroits reculés comme celui-ci », a-t-il expliqué dans l’interview qu’il a accordée au magazine Time, qui vient de le nommer personnalité de l’année, depuis la ville de la base qu’il construit au Texas.

Elon Musk et Grimes. (Theo Wargo / . pour Huffington Post / © .Images 958397822)