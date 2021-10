Elon Musk, PDG de Tesla : Il n’est pas possible pour les gouvernements de détruire les crypto-monnaies

Plus tôt cette année, Musk avait tweeté que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin de ses clients pour ses voitures électriques en raison des inquiétudes concernant l’impact environnemental de la monnaie virtuelle. Image .

L’aficionado de la crypto et PDG de Tesla, Elon Musk, ” pense ” qu’il n’est pas possible pour les gouvernements de détruire les crypto-monnaies alors qu’ils peuvent ralentir les progrès réalisés par l’espace crypto. Adepte de longue date des crypto-monnaies, en particulier du bitcoin et du dogecoin, Musk s’exprimait lors de la conférence annuelle du Code sur les technologies numériques en Californie. Répondant à une question sur la question de savoir si le gouvernement américain devrait réglementer l’espace crypto, Musk a déclaré: “Il n’est pas possible, je pense, de détruire la crypto.” Cependant, il est possible pour les gouvernements de ralentir sa progression, a-t-il ajouté.

Les États-Unis devaient voter sur l’adoption finale d’un projet de loi sur les infrastructures de plus de 1 000 milliards de dollars, qui comprenait des dispositions relatives à la réglementation fiscale concernant les crypto-monnaies, plus tôt cette semaine. Le projet de loi devrait maintenant être soumis à l’examen dans les prochains jours. “Je dirais de ne rien faire”, a déclaré Musk lors d’une conférence plus tôt cette semaine sur la décision du gouvernement de réglementer l’espace cryptographique. “Je pense qu’il y a une certaine valeur dans la crypto-monnaie, mais je ne dirais pas que c’est la seconde venue du Messie”, a-t-il ajouté.

Musk a également commenté le scénario actuel lié aux crypto-monnaies en Chine, notant que le pays a “des problèmes importants de production d’électricité”. « Une grande partie du sud de la Chine connaît actuellement des pannes de courant aléatoires parce que la demande en électricité est plus élevée que prévu. L’extraction de crypto pourrait jouer un rôle dans cela », a-t-il déclaré. La banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, avait annoncé une interdiction complète de la cryptographie dans un communiqué le mois dernier.

Lire aussi : Crypto engouement : gestionnaires de fortune, investisseurs institutionnels prêts à investir dans Bitcoin, d’autres pour la première fois

Des événements tels que l’interdiction de la cryptographie en Chine avaient indiqué pourquoi les actifs numériques avaient enregistré des entrées d’une valeur de 95 millions de dollars la semaine dernière, ce qui a porté le total des entrées au cours des six dernières semaines à 320 millions de dollars, car les investisseurs considéraient cela comme une opportunité d’achat, a déclaré la société de gestion d’actifs numériques CoinShares dans son hebdomadaire. rapport.

Plus tôt cette année, Musk avait tweeté que Tesla cesserait d’accepter Bitcoin de ses clients pour ses voitures électriques en raison des inquiétudes concernant l’impact environnemental de la monnaie virtuelle. Cependant, en juillet lors de la conférence B Word axée sur Bitcoin, Musk avait déclaré que Tesla recommencerait à accepter le bitcoin une fois qu’il “confirmerait que le pourcentage d’utilisation des énergies renouvelables est très probablement égal ou supérieur à 50%, et qu’il y a une tendance à l’augmentation ce nombre », avait rapporté . citant Musk.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.