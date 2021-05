Elon Musk pense que la puce Neuralink pourrait voir la fin du langage dans «cinq à dix ans» | Science | Nouvelles

Le PDG de Tesla et Neuralink est apparu sur le podcast The Joe Rogan Experience pour discuter d’une nouvelle puce qui se connecterait au cerveau et remplacerait la communication.

M. Musk a expliqué comment la puce est censée fonctionner, affirmant qu’elle pourrait conduire à un «langage universel».

Il a déclaré à M. Rogan: «Je pense que vous le feriez, en principe vous seriez capable de communiquer très rapidement et avec beaucoup plus de précision des idées et du langage, je ne suis pas sûr de ce qui arriverait au langage.

«Vous pourriez probablement dans une situation comme celle-ci, vous pourriez simplement, ce serait un peu comme la matrice.

«Vous voulez parler une autre langue. Aucun problème.”

LIRE LA SUITE: SpaceX lancera aujourd’hui 60 satellites Starlink

En février, M. Musk a déclaré lors d’une interview sur Clubhouse Neuralink qu’un singe était câblé pour jouer à des jeux vidéo avec son esprit.

Selon le PDG de la société, Neuralink a mis une puce informatique dans le crâne du singe et a utilisé de «minuscules fils» pour la connecter à son cerveau.

Il a dit: «Ce n’est pas un singe malheureux. Vous ne pouvez même pas voir où l’implant neuronal a été mis en place, sauf qu’il a un léger mohawk sombre.

Il a également déclaré lors de l’entretien que les gens sont en fait déjà des «cyborgs» car ils ont une «couche numérique» tertiaire grâce aux téléphones, aux ordinateurs et aux applications.

M. Musk a ajouté: «Avec une interface neuronale directe, nous pouvons améliorer la bande passante entre votre cortex et votre couche tertiaire numérique de plusieurs ordres de grandeur.»

NE MANQUEZ PAS …