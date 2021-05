Elon Musk pense que notre réalité de base est une simulation – “une en milliards” | Bizarre | Nouvelles

Dans un clip vidéo récemment mis au jour, le multimilliardaire explique comment, à l’avenir, nous ne pourrons peut-être pas distinguer la réalité des jeux vidéo. S’exprimant lors de la Conférence Code 2016, Elon Musk a été interrogé sur le point de savoir si nous vivons déjà dans une pseudo-existence de type «Matrix».

M. Musk a expliqué: «L’argument le plus fort pour nous d’être dans une simulation est le suivant – qu’il y a 40 ans, nous avions un pong comme deux rectangles et un point. C’était ce qu’étaient les jeux.

«Aujourd’hui, 40 ans plus tard, nous avons des simulations 3D photoréalistes avec des millions de personnes jouant simultanément et cela s’améliore chaque année et bientôt nous aurons la réalité virtuelle ou la réalité augmentée.

“Si vous supposez un taux d’amélioration, alors les jeux deviendront indiscernables de la réalité.”

Elon Musk n’a pas réfléchi uniquement à cette question car les universitaires, physiciens, philosophes et cosmologistes se sont engagés dans un débat sur le sujet depuis des années.

M. Musk a toujours été un fervent partisan des théories scientifiques, s’engageant souvent dans un débat sur les extraterrestres, l’IA, les voyages dans le temps, les colonies spatiales et les tendances Internet telles que le dogecoin.

Le PDG de Tesla devrait apparaître sur SNL le 8 mai et a laissé entendre que l’émission de croquis de comédie pourrait se concentrer sur son amour de la crypto-monnaie basée sur les mèmes lorsqu’il a tweeté «The Dogefather. SNL 8 mai ».

M. Musk a poursuivi: «Même si ce taux d’avancement diminue de mille par rapport à ce qu’il est actuellement, d’accord, imaginons que c’est 10 000 ans dans le futur, ce qui n’est rien dans l’échelle évolutive.

«Donc, étant donné que nous sommes clairement sur une trajectoire pour avoir des jeux qui ne se distinguent pas de la réalité et que ces jeux pourraient être joués sur n’importe quel décodeur ou sur un PC ou autre, et il y aurait probablement des milliards de tels ordinateurs ou décodeurs. il semblerait que les chances que nous soyons dans la réalité de base soient de un sur des milliards. »

Le professeur Stephen Hawking a également proposé une théorie similaire avant sa mort, supposant que le monde que nous connaissons est en fait un hologramme.