Elon Musk plaisante sur le fait de quitter son emploi pour devenir un influenceur à temps plein après avoir vendu 963 millions de dollars d’actions Tesla

Par Harshita Tyagi

Elon Musk a-t-il enfin admis qu’il avait assez d’argent pour arrêter de travailler ? La personne la plus riche du monde et PDG de Tesla, Elon Musk, a apparemment critiqué les partisans de la taxation des riches ; il a déclaré qu’il envisageait de quitter son emploi pour devenir un influenceur à temps plein, après avoir vendu 963 millions de dollars supplémentaires d’actions Tesla. « Je pense à quitter mon emploi et à devenir un influenceur à plein temps », a déclaré Musk dans le tweet, sans plus de précisions.

En raison de son histoire chaotique de tweet à l’action, il n’est pas toujours clair si Elon Musk plaisante ou est sérieux. Cependant, cette chose « démissionner pour devenir un influenceur » ne semble pas être quelque chose qui deviendrait une réalité de sitôt car lors d’une conférence téléphonique en janvier de cette année, le milliardaire avait déclaré qu’il s’attend à être le PDG de Tesla pendant « plusieurs années ».

Ces derniers temps, plusieurs personnalités influentes, dont le sénateur indépendant américain Bernie Sanders, ont proposé de taxer les actions des milliardaires et d’autres actifs négociables en disant que les riches doivent payer leur « juste part » d’impôts tout en pointant spécifiquement la richesse personnelle d’Elon Musk.

Musk vend des actions Tesla pour 963,2 millions de dollars

Le tweet d’Elon Musk est intervenu après que le chef de Tesla a vendu 934 091 autres actions du constructeur de véhicules électriques d’une valeur de 963,2 millions de dollars jeudi. Il a également exercé des options d’achat d’actions pour acheter 2,17 millions d’actions de Tesla, selon les dépôts de titres américains. Elon Musk a vendu des actions Tesla pour payer des impôts sur les gains résultant de l’exercice d’options d’achat d’actions. Il a acheté près de 13 millions d’actions en exerçant ses options d’achat d’actions et vendu environ 11 millions de ses actions existantes cumulativement pour payer les impôts.

Plus tôt, Musk a vendu 4,8 millions d’actions supplémentaires qui ne faisaient pas partie des attributions d’options. Il a demandé à ses abonnés Twitter début novembre s’il devait vendre des actions et payer des impôts sur les plus-values ​​latentes. Ses partisans ont voté oui. Musk, en conséquence, a vendu plus de 10 millions d’actions d’une valeur de plus de 11 milliards de dollars. Il a vendu un total de 11,03 millions d’actions et a acquis 12,87 millions d’actions en exerçant des options depuis le 8 novembre.

Transactions sur les actions de Musk à partir du 8 novembre

8 novembre : Actions acquises – 2,2 millions, actions vendues – 934 091, produit brut de 1,10 milliard de dollars

9 novembre : Actions acquises – 3,1 millions, produit brut – 3,35 milliards de dollars

10 novembre : Actions acquises – 500 000, produit brut – 527,3 millions de dollars

11 novembre : Actions acquises – 639 737, produit brut – 687,3 millions de dollars

12 novembre : Actions acquises – 1,2 million, produit brut – 1,24 milliard de dollars

15 novembre : Actions acquises – 2,1 millions, actions vendues – 934 091, produit brut – 930,7 millions de dollars

16 novembre : Actions acquises – 2,1 millions, actions vendues – 934 091, produit brut – 973,4 millions de dollars

23 novembre : Actions acquises – 2,15 millions, actions vendues – 934 091, produit brut – 1,05 milliard de dollars

2 décembre : Actions acquises – 2,1 millions, actions vendues – 934 091, produit brut – 1,01 milliard de dollars

9 décembre : Actions acquises – 2,17 millions, actions vendues – 934 091, produit brut – 963,2 millions de dollars

C’est le 6 novembre qu’Elon Musk a déclaré qu’il vendrait 10 % de sa participation si les utilisateurs de Twitter étaient d’accord. Il possédait une combinaison d’environ 244 millions d’actions via sa fiducie et ses options d’achat d’actions, portant sa participation dans Tesla à environ 23% au 30 juin. Sa part comprenait 170 millions d’actions détenues par sa fiducie. Dans le tweet, Musk n’a pas précisé s’il avait l’intention de se débarrasser de 10 % de ses actions qu’il détenait indirectement via la fiducie ou ses options d’achat d’actions.

La valeur nette d’Elon Musk

Alors que les actions Tesla ont plongé de 6,10% sur le Nasdaq à 1 003 dollars vendredi, la valeur nette de Musk a plongé de 16 milliards de dollars à 266 milliards de dollars. Il a maintenant 66 milliards de dollars d’avance sur Jeff Bezos d’Amazon en termes de valeur nette.

