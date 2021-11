Elon Musk pourrait devoir abandonner au moins 25 milliards de dollars après un sondage sur Twitter

Elon Musk est sur le point de perdre une grande partie de sa fortune, en supposant qu’il donne suite à ce qu’il a dit qu’il ferait … à savoir, vendre une tonne d’actions sur la base d’un consensus public.

Le chef de Tesla a entretenu un concept fou au cours du week-end … l’idée qu’il déchargerait littéralement une tonne d’actions de sa société – 10 %, pas moins – si les utilisateurs de Twitter jugeaient nécessaire qu’il le fasse. … puis publier un sondage de 24 heures à cette fin.

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla. Soutenez-vous cela? – Elon Musk (@elonmusk) 6 novembre 2021 @elonmusk

Il a écrit : « Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla. Êtes-vous en faveur de cela ? EM a ajouté… « Je me conformerai aux résultats de ce sondage, peu importe la façon dont il se déroulera. »

Eh bien, les gens ont parlé … et il s’avère qu’ils sont prêts à ce qu’Elon baisse quelque peu sa valeur nette – avec près de 58% des 3,5 millions de personnes qui ont voté en décidant oui … il devrait le faire.

Elon ne semble pas avoir répondu aux résultats pour l’instant … mais s’il reste fidèle à sa parole, il risque de perdre au moins 25 milliards de dollars, car c’est ce que 10% de son portefeuille perdrait. être en ce qui concerne les actions Tesla. Le mot est … il a environ 193 millions d’actions, ce qui représente environ 250 milliards de dollars de sa richesse totale estimée à 318 milliards de dollars.

La partie drôle … même s’il a déchargé 10% juste comme ça, il serait toujours plus riche que Jeff Bezos, dont la valeur nette tourne au ralenti à environ 200 milliards de dollars. Donc, 25 milliards de dollars, c’est presque comme une grosse monnaie pour M. Musk !

Lire du contenu vidéo

TMZ.com

Une partie de la raison pour laquelle Elon semble même avoir envisagé de faire cela – en supposant qu’il soit sérieux, c’est-à-dire qu’il y a beaucoup de bavardages, surtout sur la colline du Capitole, sur l’imposition d’un impôt sur la fortune aux uber-riches… qui imposerait leur fortune assise par opposition à leurs revenus. Elon note en termes explicites … qu’il ne reçoit ni salaire ni prime d’aucune sorte.

Il dit : « Notez que je ne prends aucun salaire en espèces ou bonus de n’importe où. Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. »