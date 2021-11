Aujourd’hui, les actions Tesla seront ouvertes au commerce pour la première fois après le résultat du sondage Twitter d’Elon Musk. (Déposer)

Ce sondage Twitter pourrait valoir 21 milliards de dollars, ce qui amènera la personne la plus riche du monde, Elon Musk, à vendre 10 % de ses actions Tesla. Environ 58% des personnes interrogées ont voté « Oui » au sondage Twitter d’Elon Musk, demandant aux utilisateurs s’il devait se débarrasser de 10 % de sa participation dans Tesla. Elon Musk a fait allusion au discours en cours sur les impôts sur les gains non réalisés, ajoutant que la seule façon de payer des impôts était de vendre les actions. Après la fin du vote, Musk a déclaré: « J’étais prêt à accepter l’un ou l’autre résultat ».

Aujourd’hui, les actions Tesla seront ouvertes au commerce pour la première fois après le résultat du sondage Twitter d’Elon Musk. Selon les calculs de ., Elon Musk détient 170,5 millions d’actions Tesla au 30 juin 2021, et la vente de 10 % vaudrait près de 21 milliards de dollars sur la base du cours de clôture de vendredi.

L’action Tesla chutera-t-elle à son ouverture aujourd’hui ?

Dans un fil Twitter, Frank Holmes, PDG et CIO d’USFunds, a mis en garde contre la chute de l’action Tesla. Holmes a également averti que l’imposition des gains non réalisés pourrait déclencher un krach boursier ou étouffer les investissements en actions à long terme. « Le succès est pénalisé et blessé, ce qui modifierait la prise de risque et la formation de capital », a-t-il ajouté.

L’action Tesla a presque doublé en 6 mois

Lors de la session précédente, les actions Tesla ont terminé en baisse de 0,64% à 1222,09 $. Au 8 novembre 2021, le célèbre PDG de Tesla, Elon Musk, occupait la première place avec une valeur nette de 338 milliards de dollars. Au cours du dernier mois, les actions Tesla ont augmenté de 56%, tandis qu’elles ont presque doublé sur six mois, avec une hausse de 95%. Jusqu’à présent cette année, Tesla Inc a progressé de 67,46 % à 1 222,09 $.

Dans le même fil de réponses, Peter Schiff, économiste en chef et stratège mondial, Europac, a déclaré que du point de vue de la diversification et de la valorisation, la vente a beaucoup de sens. « Le fait que vous deviez payer des impôts sur le produit n’est cependant pas un avantage net pour la société », a déclaré Schiff. Il a ajouté que le public serait mieux servi si Musk investissait judicieusement cet argent plutôt que le gouvernement le gaspille.

Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a tweeté : » Ces derniers temps, les gains non réalisés sont un moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla « . Dans le tweet suivant, Musk a ajouté qu’il respecterait les résultats de ce sondage, quelle que soit la manière dont il se déroulerait, et déchargerait 10% de son stock Tesla si les utilisateurs approuvaient la proposition. Musk a également ajouté qu’il ne recevait pas de salaire en espèces ni de bonus de n’importe où et qu’il n’avait que des actions. Par conséquent, la seule façon pour lui de payer des impôts personnellement est de vendre des actions.

Le sénateur américain de l’Oregon Ron Wyden, qui a lancé la proposition fiscale, a déclaré: « Que l’homme le plus riche du monde paie ou non des impôts ne devrait pas dépendre des résultats d’un sondage Twitter. » Il est temps pour l’impôt sur le revenu des milliardaires.

Un autre utilisateur de Twitter, Erik Brynjolfsson, directeur du Stanford Digital Economy Lab, (qui est également professeur et auteur), a déclaré que le tweet d’Elon Musk montre à quel point il serait facile pour la plupart des riches de payer des gains en capital périodiquement, comme les salariés ordinaires paient actuellement. impôt sur le revenu.

Elon Musk pourrait devoir rembourser certaines de ses obligations de prêt

Dans le dépôt 10-Q de la Securities and Exchange Commission (SEC) du troisième trimestre de cette année, Tesla a déclaré: «Si le prix de nos actions ordinaires diminuait considérablement, Musk pourrait être contraint par une ou plusieurs institutions bancaires de vendre des actions de actions ordinaires de Tesla pour satisfaire à ses obligations de prêt s’il ne pouvait pas le faire par d’autres moyens. De telles ventes pourraient entraîner une nouvelle baisse du prix de nos actions ordinaires ».

En septembre de cette année, lors d’un discours sur scène lors de la Code Conference à Beverly Hills, en Californie, Elon Musk avait déclaré qu’à l’expiration de ses stock-options chez Tesla, son taux marginal d’imposition serait supérieur à 50 % et qu’il prévoyait déjà de vendre prochainement. . « J’ai un tas d’options qui expirent au début de l’année prochaine, donc … un énorme bloc d’options se vendra au quatrième trimestre – car je dois le faire ou elles expireront », a déclaré Musk, citant Musk. CNBC a également rapporté que le PDG de Tesla, Elon Musk, ferait face à une facture fiscale de plus de 15 milliards de dollars dans les mois à venir sur les options d’achat d’actions, ce qui rend probable une vente de ses actions Tesla cette année, quel que soit le vote sur Twitter.

