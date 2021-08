Elon Musk prend en charge la dernière mise à jour Dogecoin à des frais réduits Crypto new media

TL ; DR Répartition :

Elon Musk dit que la dernière mise à jour Dogecoin est “importante”. Le Dogecoin Core 1.14.4 inclut des corrections de bugs et des améliorations de performances pour le réseau.

Le partisan du milliardaire Dogecoin (DOGE), Elon Musk, a manifesté son soutien à une nouvelle mise à jour du réseau Dogecoin visant à améliorer la sécurisation et à réduire les frais de transaction. Au fur et à mesure que de plus en plus de nœuds passent à de nouvelles versions, Dogecoin sera distribué à une fraction des frais de réseau actuels, ce qui abaisse probablement la barrière pour une plus grande adoption.

La nouvelle mise à jour Dogecoin est “importante”

Selon la page GitHub du tout nouveau « Dogecoin Core 1.14.4 », cette dernière version vise à améliorer les performances du réseau et inclut des corrections de bogues. La mise à jour Dogecoin introduit un correctif au bogue qui ferait que le nœud 1.14 “ouvrirait de nombreuses demandes parallèles d’en-têtes à ses pairs”, ce qui réduirait par conséquent le temps de synchronisation de 2,5 fois.

Plus intéressant encore, la nouvelle mise à jour Dogecoin réduira les frais de transaction sur le réseau Dogecoin, ce qui permettrait une plus grande adoption de DOGE pour les paiements, en particulier par les entreprises. La mise à jour “prépare le réseau à une réduction des frais recommandés en réduisant l’exigence de frais par défaut de 1000x pour le relais de transaction et de 100x pour l’exploitation minière”, lit-on sur la page GitHub.

Dans un tweet, Elon Musk a montré qu’il soutenait cette nouvelle version de Dogecoin Core en répondant qu’il était “important”.

Les nœuds plus anciens sont encouragés à exécuter cette dernière mise à jour Dogecoin pour qu’elle fonctionne efficacement.

Le PDG de Tesla soutient le développement de Dogecoin

Les développeurs de Dogecoin avaient révélé qu’ils travaillaient secrètement avec le PDG de Tesla et SpaceX au cours des deux dernières années, selon un rapport publié en mai. Ainsi, il est maintenant évident pourquoi le milliardaire soutient Dogecoin comme sa monnaie numérique préférée.

La crypto-monnaie meme est actuellement la 7ème plus grande crypto-monnaie, avec une capitalisation boursière de plus de 36 millions de dollars. DOGE se négociait à 0,2804 $ ok CoinMarketCap au moment de la rédaction.

Lien source