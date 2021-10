Elon Musk prend en charge « People’s Crypto », la pièce originale de la pièce de monnaie DOGE, mais SHIB est celle qui domine

Dogecoin (DOGE)

Elon Musk prend en charge le « People’s Crypto », le DOGE original de la pièce de monnaie, mais SHIB est celui qui domine Binance et Coinbase

AnTy25 octobre 2021

Shiba Inu (SHIB) se ralliait à de nouveaux sommets lorsqu’Elon Musk l’a envoyé s’écraser.

Le PDG de Tesla a d’abord aidé SHIB à monter en tweetant une photo de son chiot plus tôt ce mois-ci uniquement pour que le jeton meme tombe après avoir révélé dimanche qu’il n’en possédait pas.

Au cours du week-end, SHIB a atteint un nouveau record historique à 0,00004432 $ pour devenir la 11e plus grande crypto-monnaie.

Cela pourrait également être motivé par l’attente de la communauté Shiba Inu d’être répertoriée sur Robinhood. Une pétition sur Change.org pour le même a rassemblé près de 300 000 signatures.

« Les mèmes ont de la valeur et ont été une thèse investissable en 2021 », a déclaré Jonathan Cheesman, responsable des ventes OTC et institutionnelles à l’échange de dérivés cryptographiques FTX. « Les jetons à bas prix en dollars sont attrayants pour le commerce de détail », a-t-il ajouté.

Mais lorsqu’un investisseur de SHIB a demandé à Musk s’il possédait l’actif cryptographique, son « aucun » a fait baisser son prix de 18,5% à 0,000044323652. Mais depuis lors, le prix de SHIB a récupéré une partie des pertes et se négocie maintenant à 0,00003880 $.

SHIB, cependant, continue d’être l’actif crypto le plus échangé sur les bourses. Actuellement, il est en tête du volume des transactions sur Binance et Coinbase à 3,95 milliards de dollars et 1,75 milliard de dollars respectivement.

Alors que le volume sur 24 heures de SHIB représente 15% du volume total de Binance, il est le double pour Coinbase à 30,4%.

Cette pièce meme a augmenté d’un ahurissant 69357672,5% au cours des 11 derniers mois.

Elon est seulement dans le mème original

Tout en partageant qu’il ne possède aucun jeton SHIB, Musk a précisé qu’il ne possède que Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et Dogecoin (DOGE).

« Par curiosité, j’ai acquis des chaînes de hachage ascii appelées « Bitcoin, Ethereum & Doge ». C’est tout », a déclaré Musk.

Dans une réponse distincte, le PDG de SpaceX a également partagé sa raison de soutenir la pièce de monnaie concurrente et originale DOGE.

« Beaucoup de gens à qui j’ai parlé sur les lignes de production de Tesla ou de la construction de fusées chez SpaceX possèdent Doge. Ce ne sont pas des experts financiers ou des technologues de la Silicon Valley. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir Doge – cela ressemblait à la cryptographie du peuple », a déclaré Musk.

Dogecoin est actuellement le quatrième actif le plus échangé sur le principal échange cryptographique Binance, ne représentant que 5,12% de son volume total, et le 5ème plus grand sur Coinbase avec une part de 4,88%.

Le commentaire d’Elon faisait suite à une récente enquête révélant que l’adoption de DOGE aux États-Unis dépasse Bitcoin et Ethereum avec 30,6% des propriétaires de cryptos déclarant posséder Dogecoin. C’est 1,6 fois le taux d’adoption moyen mondial de 19,2 %. BTC 3,92% Bitcoin / USD BTCUSD 62 937,68 $

Musk a conseillé aux gens de ne pas « parier la ferme sur la crypto », car « la vraie valeur est de construire des produits et de fournir des services à vos semblables, pas d’argent sous quelque forme que ce soit ».

Ici, le PDG de MicroStrategy, Micahel Saylor, un grand partisan du Bitcoin, a pris le relais pour transmettre sa connaissance de la principale monnaie numérique d’un billion de dollars. Il a dit,

« Le bitcoin amélioré par Lightning peut être considéré à la fois comme un produit (propriété numérique) et comme un service (réseau monétaire ouvert). La capacité de transférer de l’énergie monétaire à travers le temps et l’espace sans intervention du gouvernement ni banque conventionnelle est extrêmement précieuse pour l’humanité. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.