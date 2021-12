Elon Musk prétend qu’il est pro dogecoin et explique pourquoi il se méfie du bitcoin | La technologie

Elon Musk reparle des crypto-monnaies et explique quelles sont ses préférences et les raisons qui les sous-tendent.

Il y a quelques jours, Elon Musk a défendu que ses opinions n’affectaient pas les marchés, mais la vérité est que chaque fois qu’il parle de crypto-monnaies, il y a un petit tremblement de terre. Cela s’est déjà produit à plusieurs reprises et nous attendons de voir ce qui se passera après son derniers commentaires sur dogecoin et bitcoin.

Les investisseurs trouvent des raisons très concrètes de faire confiance à l’une ou l’autre crypto-monnaie. Dans le cas d’Elon Musk, nous avons entendu parler de son préférence pour le dogecoin, à tel point qu’il espère pouvoir l’accepter prochainement chez Tesla. Mais quelles sont les raisons qui vous poussent à lui faire confiance ?

Le fait est que le co-fondateur de dogecoin, Billy Markus, a publié hier un tweet dans lequel il a commenté entre autres que « le bitcoin renforce simplement les nouveaux riches ». Quelque chose auquel Elon Musk a répondu.

C’est « la raison pour laquelle je suis pro Doge », a répondu Musk, qui partage son opinion, bien qu’une certaine ironie puisse être trouvée dans la question.

En tout cas, une étude publiée il y a quelques jours montrait que la plupart des bitcoins restaient entre les mains d’un petit nombre de millionnaires. La raison qui semble être derrière l’offensive qui est vécue contre la crypto-monnaie la plus connue est que ils ne voient pas qu’il est aussi décentralisé qu’il le devrait.

Quoi qu’il en soit, Musc a fait des commentaires dans le passé qui peuvent induire en erreur aux investisseurs dogecoin. Pour lui, ce n’est pas quelque chose d’aussi sérieux que cela puisse paraître, comme publié dans Futurism.

Selon ses propres termes, le dogecoin « a été inventé comme une blague, essentiellement se moquer des crypto-monnaies« et donc le « résultat le plus amusant est le plus similaire à « quel serait le résultat le plus ironique ? » ».

Finalement, motifs financiers et quelques provocations On les retrouve derrière les avis partagés par Elon Musk, même si parfois avec lui il est difficile de savoir dans quelle mesure il se dispute vraiment ou simplement plaisante.