Elon Musk propose de vendre plus d’actions Tesla après s’être moqué du sénateur américain Bernie Sanders sur Twitter

Elon Musk avait précédemment demandé à ses abonnés sur le site de médias sociaux s’il devait vendre des actions de son entreprise. (Photo : REUTERS)

Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a été vu se moquer de Bernie Sanders sur Twitter au cours du week-end alors que le politicien américain demandait aux riches de payer plus d’impôts. Elon Musk a proposé de vendre plus d’actions de Tesla en réponse au tweet de Bernie Sanders où le sénateur américain du Vermont demandait aux extrêmement riches de payer leur juste part, une demande croissante des démocrates au pouvoir. Le tweet d’Elon Musk intervient quelques jours après que le patron de Tesla a vendu des actions de son géant du véhicule électrique d’une valeur de 7 milliards de roupies après avoir participé à un sondage en ligne sur le même sujet.

Musk suggère de vendre plus d’actions

Bernie Sanders, qui s’est présenté samedi à la présidence des États-Unis, a tweeté : « Nous devons exiger que les extrêmement riches paient leur juste part. Période. » À cela, Elon Musk a répondu en disant qu’il oublie que Bernie Sanders, 80 ans, est toujours en vie. Tard, sur le même tweet, le fondateur de Tesla a demandé si Bernie voulait qu’il vende plus d’actions Tesla. « Tu veux que je vende plus d’actions, Bernie ? Dites simplement le mot… », a déclaré le patron de SpaceX. De plus, se moquant de Bernie Sanders, qui est président de la commission sénatoriale du budget, Elon Musk a été vu affirmant que le politicien indépendant « était un preneur, pas un fabricant ».

Certaines sections du gouvernement des États-Unis se sont prononcées en faveur d’une augmentation des impôts. Les sénateurs démocrates aux États-Unis ont proposé une taxe de milliardaire qui verrait Elon Musk et Jeff Bezos payer plus d’impôts. Le PDG de Tesla, avec sa fortune nette de 285 milliards de dollars, a souvent été vu se disputer sur la manière dont le gouvernement américain dépenserait une augmentation de la perception des impôts. Plus tôt, Elon Musk s’était même demandé comment l’ONU se battrait pour mettre fin à la faim dans le monde et avait promis de vendre les actions de Tesla s’ils pouvaient le prouver.

Le cours de l’action Tesla s’effondre

Le cours de l’action Tesla a chuté de 15,44% au cours de la dernière semaine pour se négocier désormais à 1 033 $ par action. Cette chute du cours de l’action est intervenue au milieu de la vente d’actions de 7 milliards de dollars d’Elon Musk qui a été décidée par un sondage Twitter. Elon Musk avait demandé à ses abonnés sur le site de médias sociaux s’il devait vendre des actions de son entreprise. « On a beaucoup parlé ces derniers temps des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla », avait déclaré Elon Musk. À la fin du sondage, 57,9% des personnes interrogées avaient voté « Oui » à la question de Musk de savoir s’il devait vendre ou non.

