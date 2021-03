Elon Musk publie une chanson sur les NFT, en tant que NFT – mais ce n’est pas à vendre

La dernière agitation secondaire d’Elon Musk est la crypto-monnaie et la suppression de pistes NFT – mais pas de les vendre.

Le «TechnoKing» de Tesla a attiré plus de 49 millions d’abonnés sur Twitter. Les tweets de Musk au cours des derniers mois se sont de plus en plus concentrés sur la crypto-monnaie. Tout d’abord, il a provoqué une course sur Dogecoin, une pièce de monnaie qui a atteint de nouveaux sommets en raison de l’attention.

Lundi, Elon Musk a tweeté qu’il vendait une chanson sur les NFT en tant que concept – en tant que NFT.

Les jetons non fongibles sont le dernier engouement de la blockchain à balayer l’industrie de la musique. Les artistes publient des albums, des récompenses à vie Golden Ticket, et plus encore en utilisant ces NFT basés sur la blockchain. Les NFT peuvent être vendus par l’acheteur d’origine, fournissant des redevances résiduelles si c’est ainsi que le contrat intelligent qui régit le NFT est rédigé.

Que sont les contrats intelligents?

Les contrats intelligents fournissent une couche de propriété sur le contenu sur Internet à l’aide de la blockchain Ethereum. La norme ERC-721 a conduit à un marché en plein essor des NFT. Mais même cette première norme est en cours de révision pour répondre à de nouveaux besoins.

Une start-up de crypto-monnaie appelée Treum a lancé un projet appelé EulerBeats, qui comprend 27 pièces d’art et de musique générées par algorithme. Chacune de ces pièces peut être achetée, mais à mesure que le nombre de «tirages» augmente, le prix de délivrance d’un nouveau tirage augmente à un rythme exponentiel. Ces NFT ont été frappés en utilisant une modification de la norme ERC-721 – ils utilisent à la place ERC-1155.

«Cela signifie qu’à chaque vente future, le détenteur d’origine du LP obtient une redevance de 8%, avec un autre 2% revenant à Treum. En deux semaines, les contrats intelligents régissant les LP uniques ont payé 912 ETH (1 429 012 $) de redevances, automatiquement », rapporte ConsenSys. Tous les NFT ne sont pas créés égaux car les NFT ERC-721 n’ont pas ce type de frappe exponentielle intégré.

C’est peut-être pourquoi Elon Musk a décidé de ne pas vendre sa chanson sur les NFT en tant que NFT?

Les enchères pour la chanson sur Valuables ont atteint 1,121 million de dollars avant que Musk ne la ferme. «En fait, je ne me sens pas tout à fait juste de vendre ça. Va passer », a-t-il tweeté. La vente aux enchères est toujours en ligne sur le site Valuables à partir de l’époque, cependant. Avant la décision de Musk d’annuler la vente, l’artiste Beeple a plaisanté: « Je vais vous donner 69 millions de dollars pour cela. » C’est parce que Beeple a vendu une série d’œuvres d’art pour 69 millions de dollars.

La vente de tweets en tant que NFT a suscité un regain d’intérêt pour les objets de collection cryptographiques. Cela représentait environ 342 millions de dollars en volume de négociation en février 2021 seulement. Ces transactions comprennent des illustrations originales, des articles de jeux cryptographiques, des objets de collection numériques et réels, des albums, etc. Les ventes de février dépassent le volume des transactions NFT de toute l’année 2020.