Elon Musk qualifie Dogecoin d'”argent” sur Twitter Crypto new media

Elon Musk a toujours été là pour pousser Dogecoin, et cette semaine n’a pas fait exception. L’entrepreneur sud-africain derrière des sociétés d’un milliard de dollars telles que SpaceX et Tesla a tweeté que « Dogecoin est de l’argent », et il veut que tout le monde prenne cet actif au sérieux.

Elon Musk pousse à nouveau Dogecoin

Dogecoin est l’une des crypto-monnaies dont on parle le plus. Arrivée pour la première fois sur la scène monétaire vers 2013, la monnaie a d’abord commencé comme une pièce de monnaie mème – quelque chose qui n’était pas nécessairement censé être pris au sérieux, et se moquait plutôt des types de personnes qui seraient prétendument attirées par elle.

Cependant, depuis lors, la devise a gravi les échelons pour devenir le quatrième plus grand actif numérique au monde, et Doge a atteint un nouveau sommet plus tôt cette année lorsqu’il a presque atteint 1 $ pour la première fois.

L’un des plus grands fans de Dogecoin a toujours été Elon Musk, qui, à un moment donné, devait même devenir le nouveau PDG de l’actif, bien que cela se soit avéré plus tard être une simple rumeur. Pourtant, l’entrepreneur est devenu un grand fan ces dernières années et s’est même tourné vers les médias sociaux pour demander des informations et des opinions concernant l’idée d’accepter Doge comme moyen de paiement pour des biens et services via Tesla.

Il n’y a pas si longtemps, Musk a commenté sur Twitter que Dogecoin était “de l’argent”, pas seulement un actif spéculatif qui pourrait rendre riche du jour au lendemain, étant donné qu’ils ont orienté leurs cartes dans la bonne direction. Musk a commenté :

J’essaie de vous dire que Dogecoin, c’est de l’argent… Beaucoup d’argent.

Il a encore renforcé sa confiance en Doge en affirmant qu’il possédait la devise, ce qui a fait grimper l’actif jusqu’à 20 cents par unité sur les échanges de devises numériques populaires comme Coinbase à San Francisco, bien que la poussée n’ait pas duré particulièrement longtemps. Pourtant, cette semaine a été solide pour Doge, Musk en a récemment discuté dans son chat en ligne avec Cathie Wood et Jack Dorsey.

Le combiner avec Ethereum?

Lors de la réunion, Musk a déclaré:

Il peut être intéressant de combiner quelque chose comme Ethereum et Dogecoin. Bitcoin à lui seul ne peut tout simplement pas évoluer pour devenir le système monétaire du monde au niveau de la couche de base. Il y a un certain mérite à considérer quelque chose qui a un taux de transaction maximum plus élevé et un coût de transaction inférieur et à voir jusqu’où vous pouvez aller avec un réseau à couche unique avec des échanges agissant comme une deuxième couche de facto. Je pense que vous pourriez aller plus loin que les gens ne le pensent, et à mesure que la bande passante augmente avec le temps, la latence diminue.

Il y a quelques mois, Musk a suscité pas mal de conversations en ligne lorsqu’il a déclaré qu’il voulait emmener Dogecoin sur la lune. On ne savait pas s’il voulait que son prix soit multiplié par dix, ou s’il voulait littéralement faire voler Doge sur la lune sur l’une de ses fusées SpaceX.

