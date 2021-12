Elon Musk reçoit le soutien du cofondateur de DOGE après avoir été accusé d’évasion fiscale

L’évasion fiscale est une accusation grave, c’est pourquoi beaucoup ont été surpris qu’un des sénateurs américains ait lancé si facilement des accusations d’évasion fiscale contre le milliardaire le plus populaire au monde, Elon Musk. La sénatrice anti-crypto Elizabeth Warren a tweeté publiquement qu’Elon Musk, le PDG de Tesla, SpaceX et d’autres sociétés, devrait commencer à payer des impôts au lieu de « profiter de tout le monde ».

Modifions le code fiscal truqué afin que la personne de l’année paiera réellement des impôts et arrête de s’en prendre à tout le monde. https://t.co/jqQxL9Run6 – Elizabeth Warren (@SenWarren) 13 décembre 2021

La réponse de Musk

Récemment, le magazine Time a nommé Elon Musk comme la personne de 2021, ce qui a également renforcé la réputation du milliardaire populaire. Cependant, le sénateur Warren n’a pas été impressionné par l’article qu’elle a lu car elle l’a partagé et a accusé Musk de ne pas payer d’impôts.

Musk a réagi rapidement et sa réponse a été que la sénatrice devrait « ouvrir les yeux pendant 2 secondes » et se rendre compte qu’elle paiera plus d’impôts en 2021 que n’importe quel Américain de l’histoire. La récente évaluation de Bloomberg indique que Musk devra payer environ 10 milliards de dollars d’impôts, peut-être plus.

Jusqu’à présent, le milliardaire populaire a vendu 10% de sa participation dans Tesla juste pour pouvoir couvrir les taxes liées aux transactions. Dans sa réponse au sénateur, il a aussi dit que le gouvernement doit faire attention à ne pas tout dépenser d’un coup.

Le cofondateur de DOGE était mécontent du sénateur

Cependant, Musk n’a pas été le seul à répondre au tweet négatif du sénateur, puisque Billy Markus, co-fondateur de Dogecoin (DOGE/USD), la crypto-monnaie préférée de Musk, a également critiqué le sénateur. Il a simplement dit: « Je n’aime vraiment pas Elizabeth Warren. »

Je n’aime vraiment pas Elizabeth Warren – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 15 décembre 2021

Musk a également continué de critiquer la sénatrice en publiant un article la qualifiant de fraudeuse, faisant référence à ses affirmations selon lesquelles elle était amérindienne. Musk a également comparé le sénateur à la « mère en colère » de son ami d’enfance qui « a juste crié au hasard sur tout le monde sans raison ».

Tu me rappelles quand j’étais enfant et que la maman en colère de mon ami criait juste au hasard sur tout le monde sans raison – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

En plus d’attaquer Musk pour son implication dans les crypto-monnaies, le sénateur Warren a également précédemment qualifié les pièces stables de risque pour les consommateurs américains, ainsi que pour l’économie du pays. Il a également qualifié DeFi de l’une des parties les plus sombres du monde de la crypto-monnaie.

