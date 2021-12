Elon Musk recommence : le PDG de Tesla se moque d’Apple Cloth tout en faisant la promotion de Cyberwhistle

Musk, qui est très actif sur Twitter, s’était moqué du chiffon de polissage, répondant à un tweet du PDG d’Apple, Tim Cook. (Dossier/.)

Le président-directeur général (PDG) de Tesla, Elon Musk, a lancé une nouvelle critique à Apple en demandant aux gens de « dénoncer Tesla » tout en présentant le Cyberwhistle, la dernière offre du constructeur de voitures électriques.

Le grand patron de SpaceX a tweeté un autre commentaire salé sur le chiffon de polissage d’Apple et a exhorté ses 65 millions de followers sur Twitter à ne pas « gaspiller » leur argent sur la nouveauté de 19 $ (environ 1 900 Rs) lancée en octobre.

« Ne gaspillez pas votre argent pour ce stupide Apple Cloth, achetez plutôt notre sifflet ! » dit l’entrepreneur.

Au prix de 50 $ (environ Rs 3 747,95) et façonné dans le moule du Cybertruck encore en développement de Tesla, le Cyberwhistle est un article en édition limitée fabriqué à partir d’acier inoxydable de qualité médicale et présente une finition polie, selon le site marchand de Tesla. Le sifflet comprend également une « fonction de fixation intégrée pour plus de polyvalence ».

L’astuce marketing de Musk semble avoir fonctionné avec la vente de Cyberwhistle en rupture de stock sur le site Web, quelques heures après que le PDG de Tesla en ait fait la promotion.

L’entrepreneur né en Afrique du Sud a annoncé le Cybertruck en 2019. Lors de la démonstration de la camionnette, le designer Franz von Holzhausen a réussi à casser ce qui était censé être une fenêtre « incassable » lorsqu’il lui a lancé une balle métallique. Lors de la présentation aux investisseurs de la société tout en discutant de ses résultats du premier trimestre en 2021, Tesla a déclaré que le Cybertruck était toujours en développement.

Apple a dévoilé le chiffon de polissage – un tissu carré fabriqué à partir d’un matériau doux et non abrasif avec le logo emblématique de l’entreprise estampé dessus – après le lancement de la gamme iPhone 13. Le chiffon peut être utilisé pour nettoyer les écrans mini-LED sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces et les écrans des iPad, iPhone et Mac.

Musk, qui est très actif sur Twitter, s’était moqué du chiffon de polissage, répondant à un tweet du PDG d’Apple, Tim Cook. Dans sa réponse au tweet de Cook sur le lancement du nouveau magasin Apple à Istanbul, en Turquie, Musk avait déclaré: « Venez voir le Apple Cloth. »

