Elon Musk reconnaît que Tesla est “proche” de posséder 42 000 bitcoins

Twitter est l’occasion pour Musk de révéler indirectement des données : aujourd’hui, il l’a fait en réponse à un actionnaire de Tesla qui a calculé le montant de BTC dont disposait l’entreprise.

Nous savons que le PDG de Tesla, Elon Musk, est généralement assez ironique ou cryptique via son compte Twitter, avec plus de 58 millions de followers dans le monde. Mais c’est aussi la scène à partir de laquelle, directement ou indirectement, elle dévoile des informations sur ses entreprises et aussi sur les crypto-monnaies, notamment Dogecoin et Bitcoin.

Les informations les plus récentes sur la cryptographie datent d’hier soir et il l’a fait indirectement, car il s’agit de la réponse à un autre utilisateur. Voyons l’histoire :

L’actionnaire de Tesla, Dave Lee, a fait une estimation sur Twitter de la valeur marchande actuelle des biens de Tesla sur la base du formulaire 10-Q de la société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Dans ce rapport, Tesla a écrit :

Au 30 juin 2021, la valeur comptable de nos actifs numériques détenus était de 1,31 milliard de dollars US, reflétant des dépréciations cumulées de 50 millions de dollars US. La juste valeur marchande de ces actifs numériques détenus au 30 juin 2021 était de 1,47 milliard de dollars US.

Ainsi, Lee a utilisé le prix du Bitcoin à la clôture du 30 juin, qui s’élevait en moyenne à 35 040 $. Ce jour-là, le prix maximum du BTC était de 35 189,75 USD et le minimum de 34 155,90 USD. Ainsi, le calcul de la division du montant de l’argent de Tesla en BTC par le prix du Bitcoin ce jour-là lui a donné une estimation que Tesla a 42 069 BTC.

Musk a répondu plus tard, mais ne l’a pas nié, mais l’a affirmé en disant: “Nous n’avons pas autant de bitcoins, mais c’est proche.”

Nous n’avons pas beaucoup de Bitcoin, mais c’est proche – Elon Musk (@elonmusk) 28 juillet 2021

Tesla et Bitcoin

Tesla a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin au premier trimestre. La société a également commencé à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement en mars, mais a cessé en mai en raison de préoccupations environnementales. Cependant, Musk a déclaré lors de l’événement “The Word B” la semaine dernière que Tesla recommencerait probablement à accepter les bitcoins. Il l’avait déjà dit auparavant, précisant que ce ne sera que lorsque l’exploitation minière sera plus respectueuse de l’environnement.

Dans son rapport, à la fin du deuxième trimestre, la société a fait état de ses avoirs en bitcoins d’une valeur de 1,311 milliard de dollars après la baisse des prix. Cependant, en avril, lorsque BTC dépassait 64 000 $, les avoirs de Tesla dans la crypto-monnaie valaient 2,5 milliards de dollars.

De plus, Musk a révélé lors de l’événement The B Word qu’il possédait personnellement BTC, Dogecoin et Ether, et quelque chose de sans précédent : que sa société aérospatiale SpaceX possédait également BTC.

