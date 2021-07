Elon Musk rejoint Jack Dorsey et Cathie Wood pour un chat BTC en ligne Crypto new media

Il n’y a pas si longtemps, la crypto-monnaie a été poussée par un événement qui a eu lieu en ligne. L’événement a vu trois grands taureaux du bitcoin – Elon Musk, Jack Dorsey et Cathie Wood – discuter en ligne dans un forum ouvert pour discuter de l’avenir de la première monnaie numérique au monde.

Quelques heures seulement après la réunion, le prix du bitcoin a rebondi au-dessus de 32 000 $ par unité, en hausse de 2 000 $ par rapport à ce qu’il était il y a quelques jours à peine. Bien que le mouvement ne semble pas grand-chose, de nombreux analystes sont simplement heureux que la devise ait eu un moment pour se remettre sur les rails.

Lors de la réunion, Musk a confirmé ce que beaucoup de gens pensaient – ​​que ce n’est pas seulement Tesla qui a ajouté le bitcoin à sa liste d’actifs au cours de la dernière année. Au contraire, SpaceX est également propriétaire de BTC. Il a dit:

Alors que le bitcoin a finalement fait un pas, ce n’est pas le saut de géant qu’espéraient beaucoup de têtes cryptographiques. Néanmoins, Musk a commenté qu’il ouvrait maintenant la porte à Tesla pour montrer à nouveau la prise en charge de la cryptographie à l’avenir. Il a déclaré:

Il y a un certain mérite à considérer quelque chose qui a un taux de transaction maximum plus élevé et un coût de transaction inférieur et à voir jusqu’où vous pouvez aller avec un réseau à une seule couche avec des échanges agissant comme une deuxième couche de facto. Je pense que vous pourriez aller plus loin que les gens ne le pensent et à mesure que la bande passante augmente avec le temps, la latence diminue… SpaceX et Starlink jouent un rôle à cet égard, et les personnes à long terme auront un accès mondial à une connectivité de niveau gigabit à faible latence et à faible coût . Ainsi, votre couche de base pourrait effectuer de nombreuses transactions si vous en tenez compte.