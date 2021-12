Elon Musk remet ça : la valeur d’une crypto-monnaie explose après avoir annoncé qu’ils l’accepteraient chez Tesla | La technologie

Le dogecoin prend de la valeur après un tweet d’Elon Musk dans lequel il annonce qu’il sera admis lors de l’achat chez Tesla.

Ils disent que l’histoire se répète et avec Elon Musk nous la vivons. Ça fait longtemps a annoncé qu’ils accepteraient les bitcoins lors de l’achat de Tesla et cela a fait monter en flèche la valeur de la crypto-monnaie et la rendre encore plus connue de tous, bien que peu de temps après, elle se soit rétractée avec quelques excuses. Maintenant, nous revivons la situation.

Le fait est que cette fois dogecoin, une crypto-monnaie née en 2014 et pour lequel Elon Musk avait précédemment montré sa sympathie. Déjà en 2019, il avait commenté que cela pourrait devenir sa crypto-monnaie préférée et maintenant il en fait à nouveau la promotion.

Comme d’habitude avec le PDG, qui a été élu personne de l’année par Time, l’annonce a été faite via son compte Twitter :

Tesla va rendre certains produits achetables avec Doge et voir comment ça se passe – Elon Musk (@elonmusk) 14 décembre 2021

Le pas n’a pas encore été franchi et la même entreprise doit le confirmer, mais chez Tesla, il semble qu’ils admettront dogecoin et il faudra voir comment fonctionne la nouveauté et comment elle facilite le paiement.

Cependant, l’ajout de dogecoin aux options de paiement peut pousser Tesla à répondre à des questions telles que le pourquoi cette crypto-monnaie et pas d’autres ou si le dogecoin est censé être moins nocif pour l’environnement que le reste. Ce dernier parce que c’était l’excuse pour séparer auparavant le bitcoin.

Certains l’ont appelé le nouveau Steve Jobs. D’autres, le vrai Iron Man. À chaque fois qu’il tweete, ses investisseurs tremblent. Ce sont les plus grandes excentricités d’Elon Musk.

Les conséquences de ce message ont été les habituelles dans un secteur qui dépend tellement de la spéculation comme les crypto-monnaies. En un rien de temps la valeur du dogecoin a augmenté de 20%, bien qu’elle ait été atténuée par la suite.

Finalement, Elon Musk continue de provoquer des séismes de différentes échelles dans les crypto-monnaies à coup de tweet. Vraisemblablement, le pas annoncé chez Tesla sera franchi à un moment donné, mais il est impossible de savoir quand et de quelle manière.