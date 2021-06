Elon Musk reprendra la prise en charge de Bitcoin lorsque l’exploitation minière sera plus propre

14/06/2021 à 11h46 CEST

La polémique est servie à chaque fois qu’Elon Musk ouvre la bouche sur Twitter. Et c’est qu’après des mois d’insistance avec le soutien de Bitcoin, il y a quelques semaines, il a confirmé que Tesla cesserait de soutenir la crypto-monnaie pour des raisons environnementales. Et c’est que pour ceux qui ne savent pas comment procéder à l’extraction de Bitcoin ou de presque n’importe quelle crypto-monnaie, il faut des systèmes informatiques fonctionnant à gauche et à droite, en plus de consomme une grande quantité d’énergie, dont une grande partie provient de combustibles fossiles. Poursuivant sur ce sujet, Musk confirme qu’il continuerait à autoriser les transactions Tesla via Bitcoin une fois confirmé au moins 50 % de l’utilisation d’énergie propre pour l’exploitation minière.

Le message a été publié par Twitter via son compte officiel, où il explique que Tesla “n’a vendu” que 10% de ses avoirs en Bitcoin pour confirmer que la crypto-monnaie “pourrait être facilement liquidée sans déplacer le marché”. Le magnat poursuit que lorsqu’il sera confirmé que Bitcoin utilise 50 % d’énergie propre, Tesla reprendra la prise en charge de cette crypto-monnaie. La polémique est née grâce à la publication d’une interview du PDG de Sygnia, Magda Wierzycka, où il assure que la “volatilité du Bitcoin” a été causée en partie par la “manipulation” de Musk.

C’est inexact. Tesla n’a vendu qu’environ 10% des avoirs pour confirmer que BTC pourrait être liquidé facilement sans déplacer le marché. Lorsqu’il y aura confirmation d’une utilisation raisonnable (~ 50%) d’énergie propre par les mineurs avec une tendance future positive, Tesla recommencera à autoriser les transactions Bitcoin. – Elon Musk (@elonmusk) 13 juin 2021

Nous ne savons pas où s’arrêtera toute la fièvre des crypto-monnaies, mais ce qui est clair, c’est qu’une seule personne, en l’occurrence Elon Musk, est en mesure d’influencer énormément le marché à travers un simple tweet.