Elon Musk respectera-t-il les résultats du sondage qu’il a publiés sur Twitter ? | Industrie

Les résultats du sondage que le PDG de Tesla a publié sur Twitter sont comme prévu et nous allons maintenant voir s’il tient ses promesses.

Elon Musk est un personnage aux nombreuses excentricités. Bien que nous soyons toujours préparés à ce que son comportement soit frappant, nous devons admettre qu’il parvient tout de même à nous surprendre. Les dernières nouvelles à son sujet sont arrivées hier et c’est quelque chose qui pourrait être qualifié d’inhabituel.

Le PDG de Tesla a lancé une enquête via son compte Twitter dans laquelle a demandé à ses 62 millions d’utilisateurs s’il devait vendre 10 % de ses parts dans l’entreprise. Puis il a assuré qu’il respecterait la décision.

À la fin du temps imparti pour participer à l’enquête, les résultats étaient conformes aux attentes et 57,9% des utilisateurs ont voté en faveur de la suppression de ce pourcentage de partage. Ici, vous pouvez publier l’enquête avec les résultats.

Ces derniers temps, on a beaucoup parlé des gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale, je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla. Soutenez-vous cela? – Lorde Edge (@elonmusk) 6 novembre 2021

Notons qu’Elon Musk détient une participation dans le 17% des actions en circulation de Tesla, environ 208,37 milliards de dollars, selon Infobae.

On ne sait pas s’il se conformera à ce qui a été annoncé, même s’il est fort probable qu’il le fera. Il a été souligné par différents médias que cela peut être un moyen de payer des impôts sur un grand nombre d’actions qui devrait expirer en 2022.

En tout cas, il faut aussi imaginer qu’Elon Musk tente de faire passer un message politique après les derniers commentaires venus de l’ONU ou les divergences qu’il entretient à ce sujet avec le gouvernement de Joe Biden.

Après avoir terminé le sondage, maintenant tout le monde attend quel sera le prochain commentaire d’Elon Musk, en particulier le Les investisseurs de Tesla qui pourraient ressentir les répercussions de ce mouvement dans leurs poches c’était difficile à imaginer et cela affectait peut-être l’entreprise.

Nous savons qu’Elon Musk a souvent des problèmes avec ses publications sur les réseaux sociaux et que en 2019, il a été décidé qu’ils seraient supervisés par des avocats. La vérité est que deux ans plus tard, son comportement sur Internet continue de provoquer des nouvelles et de petites secousses dans l’économie.