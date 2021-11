Elon Musk révèle la vraie raison pour laquelle il soutient Dogecoin, dit de nombreuses personnes chez Tesla et Spacex possèdent DOGE

28 octobre 2021 15:23 UTC

Par Clark

Elon Musk a révélé la vraie raison pour laquelle il soutient le dogecoin de crypto-monnaie meme. Il a expliqué que beaucoup de personnes à qui il parle dans ses entreprises, Tesla et Spacex, possèdent du dogecoin, notant que « c’était comme la crypto du peuple ».

Beaucoup de gens avec qui Elon Musk s’entretient chez Spacex et Tesla Own Dogecoin

Le PDG de Tesla et Spacex, Elon Musk, a révélé dimanche la vraie raison pour laquelle il a commencé à soutenir le dogecoin. Il a noté que de nombreuses personnes à qui il parle dans les deux sociétés possèdent la crypto-monnaie meme.

Répondant à un tweet du détenteur de dogecoin Glauber Contessoto, qui a déclaré que l’appel pour DOGE est réel, faisant référence à une enquête qui a révélé qu’environ un tiers des détenteurs de crypto-monnaie américains possèdent la crypto-monnaie meme, Musk a écrit :

Beaucoup de gens à qui j’ai parlé sur les lignes de production de Tesla ou de la construction de fusées chez Spacex possèdent Doge. Ce ne sont pas des experts financiers ou des technologues de la Silicon Valley. C’est pourquoi j’ai décidé de soutenir Doge – c’était comme la crypto du peuple.

La communauté Doge accueille les commentaires et le soutien de Musk. « La plupart d’entre nous ne viennent pas de milieux privilégiés et ne pouvons honnêtement pas s’identifier aux experts de la Silicon Valley », a répondu Contessoto. «Nous voulons juste croire en une crypto qui nous représente tous. Dogecoin est le petit gars incarné dans la crypto, c’est pourquoi nous l’aimons. Nous apprécions votre soutien, Elon.

Une enquête menée par le portail de comparaison de prix Finder montre que plus de personnes aux États-Unis possèdent des dogecoins que dans tout autre pays. L’enquête indique :

Dogecoin connaît sa plus forte adoption aux États-Unis avec 30,6% des propriétaires de cryptos déclarant posséder du dogecoin. C’est 1,6 fois le taux d’adoption moyen mondial de 19,2 %.

Au moment de la rédaction, le prix du dogecoin a augmenté de 11,31% au cours de la semaine dernière, DOGE se situant à 0,2664 $ sur la base des données de Bitcoin.com Markets.

Musk a précédemment déclaré qu’il possédait personnellement trois crypto-monnaies : le bitcoin, l’éther et le dogecoin. Dimanche, il a tweeté plusieurs améliorations importantes de dogecoin et a confirmé qu’il ne possédait aucun jeton shiba inu. En août, le patron de Tesla a convenu avec la star de Shark Tank Mark Cuban que le dogecoin est la crypto «la plus forte» pour les paiements.

