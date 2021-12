Elon Musk révèle qui est l’inventeur du Bitcoin, et les meilleurs chercheurs sont d’accord | La technologie

Satoshi Nakamoto, l’inventeur du Bitcoin, est une grande énigme. Personne ne le connaît. Pas même s’il s’agit d’une personne ou d’un groupe. Elon Musk a révélé son identité.

le Bitcoin et la blockchain ont été créés par une personne ou des personnes cachées sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, en 2008. Deux ans plus tard, avec la crypto-monnaie déjà opérationnelle, elle a disparu sans laisser de trace.

Pendant un certain temps, la rumeur a circulé que Elon Musk lui-même était l’inventeur du Bitcoin. Il s’est toujours intéressé aux crypto-monnaies et à leurs applications, telles que Web3. Et c’est un visionnaire de la technologie.

Propre Elon Musk Il l’a nié plusieurs fois en riant. Et maintenant, comme le rapporte Business Insider, a révélé l’identité de l’inventeur du Bitcoin. Un nom qui est apparu dans plusieurs enquêtes sur les origines de la plus célèbre des crypto-monnaies.

Elonk Musk a participé hier au podcast de Lex Fridman, un expert en intelligence artificielle. Au cours de l’entretien, ils lui ont demandé s’il savait l’identité de l’inventeur du Bitcoin.

Elon Musk s’est mouillé et a donné un nom : Nick Szabo: « Il semble que Nick Szabo soit probablement, plus que quiconque, responsable de l’évolution de ces idées », reconnaît-il. « Il prétend ne pas être Nakamoto, mais je ne suis pas sûr que ce soit l’un ou l’autre. Mais il semble être plus responsable des idées derrière le bitcoin que quiconque. »

Ce n’est pas la première fois Le nom de Nick Szabo est associé à Bitcoin. Cet informaticien, juriste et cryptographe a publié en 1998, dix ans avant Bitcoin, un document baptisé Bit gold, qui pose les bases des cryptomonnaies.

En 2014, une équipe de chercheurs en linguistique a étudié le livre blanc de Nakamoto sur le bitcoin aux côtés de textes de Szabo et de 10 autres créateurs potentiels.

Il n’y avait aucune place pour le doute : « Le nombre de similitudes linguistiques entre l’écriture de Szabo et le livre blanc sur le bitcoin est stupéfiant », ont affirmé les chercheurs, ajoutant qu' »aucun des autres auteurs possibles ne s’est approché d’une si bonne correspondance ».

Une autre enquête du New York Times de 2015 a abouti à la même conclusion. Bien que Nick Szabo l’ait nié à plusieurs reprises.

« Cela semble être le plus responsable des idées derrière le bitcoin », reconnaît Elon Musk. Et il clôt le sujet par une citation énigmatique mais évidente de William Shakespeare : « Une rose avec un autre nom sentirait tout aussi bon.

Nick Szabo est-il le véritable inventeur du Bitcoin ?