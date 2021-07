Elon Musk révèle qu’il possède personnellement Bitcoin, Ethereum et Dogecoin Crypto new media

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a révélé qu’il possédait personnellement du bitcoin, de l’éther et du dogecoin lors d’une discussion. Il a également révélé que sa société d’exploration spatiale SpaceX détient du bitcoin et n’a pas l’intention de le vendre.

S’exprimant lors de la conférence “The B Word” organisée par le Crypto Council for Innovation, Musk a discuté des perspectives de Bitcoin avec Cathie Wood, responsable d’Ark Investment Management, et Jack Dorsey, PDG de Twitter et Square, lors d’un panel animé par Steve Lee.

Au cours de la conférence, le PDG de Tesla et SpaceX a déclaré qu’il avait personnellement investi dans le top de la crypto-monnaie par capitalisation boursière – bitcoin et éther – ainsi que sur DOGE. Musk est un partisan bien connu de Dogecoin, qui a réaffirmé plus tôt ce mois-ci son soutien à la crypto-monnaie inspirée des mèmes.

Les données de Coinbase, rapportées pour la première fois par Insider, montrent que le volume des transactions de DOGE a grimpé de plus de 1 250 % au deuxième trimestre de l’année sur les principaux échanges de crypto-monnaie, passant de 74 millions de dollars par jour en avril à 995 millions de dollars par jour en juin.

En comparaison, les volumes de négociation d’éther ont augmenté de 53% en glissement trimestriel pour atteindre une moyenne de 3,25 milliards de dollars par jour sur les plateformes de négociation de crypto-monnaie, tandis que les volumes de négociation quotidiens de bitcoin ont chuté de 14% à 4,01 milliards de dollars.

Néanmoins, Musk a semblé suggérer qu’il détenait plus de BTC que d’ETH et de DOGE. Les entreprises de Musk sont uniquement investies dans BTC, bien que l’on ne sache pas combien le PDG ou SpaceX ont réellement. Tesla est connu pour avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le BTC plus tôt cette année et on estime qu’il détient plus de 40 000 pièces après une petite vente.

Le marché des voitures électriques a cessé d’accepter les paiements en bitcoins pour des raisons environnementales en mai, mais lors de la conférence, Musk a déclaré qu’il y avait une chance que la société recommence à les accepter une fois qu’il aura confirmé que les mineurs de bitcoins adoptent les énergies renouvelables.

Malgré son investissement, Musk a noté que le bitcoin ne peut pas être un système monétaire mondial sur sa couche de base et a besoin de solutions de mise à l’échelle pour atteindre son objectif. Les solutions de mise à l’échelle de la couche deux telles que Lightning Network l’amélioreraient, mais cela se résumerait à sa mise en œuvre.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.