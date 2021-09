Elon Musk rompt avec Grimes après trois ans de relation

in

Ils ont été vus ensemble pour la dernière fois au MET Gala plus tôt ce mois-ci, lorsque Grimes, 33 ans, a foulé seul le tapis rouge. Musc, 50 ans, a également assisté à l’événement, mais l’a rencontrée alors qu’ils étaient tous les deux à l’intérieur du musée.

Grimes et Elon ont assisté séparément au gala MET. (Spécial : © .Images 1340159741 et © .Images 1229893315)

Quelques heures plus tard, il a organisé une fête au club privé Zero Bond, où il était avec Grimes. Le lendemain, ils ont été pris ensemble avant de quitter New York.

Mais le week-end dernier Elon Musk assisté uniquement à une soirée organisée par l’épouse du co-fondateur de Google, Nicole Shanahan. Le site a rapporté que Grimes Il tourne actuellement la série Alter ego.