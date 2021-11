Elon Musk s’apprête à vendre 15,5 milliards de livres sterling d’actions Tesla après le vote sur Twitter | Monde | Nouvelles

Le public a voté pour que M. Musk vende ses actions. L’entrepreneur milliardaire a posté sur Twitter : « Ces derniers temps, on parle beaucoup de gains non réalisés comme moyen d’évasion fiscale. Je propose donc de vendre 10 % de mes actions Tesla.

Il a ajouté : « Je respecterai les résultats de ce sondage, quel qu’il soit », avant d’ajouter cryptiquement « Abide(n) », dans une référence apparente au président américain Joe Biden.

Il a ensuite déclaré: « Notez que je ne prends aucun salaire en espèces ni aucune prime de nulle part.

« Je n’ai que des actions, donc la seule façon pour moi de payer des impôts personnellement est de vendre des actions. »

Dans le sondage, 3 519 252 votes ont été exprimés, avec un résultat de 57,9 % des personnes déclarant qu’elles soutenaient la vente.

Il a ajouté: « Il est temps pour l’impôt sur le revenu des milliardaires. »

Musk, fondateur, PDG et architecte produit de Tesla, est également co-fondateur et président de SolarCity, co-président d’Opan AI, co-fondateur de Zip2 et fondateur de X.com, qui a fusionné avec PayPal.

Il est considéré comme l’une des personnes les plus puissantes au monde, se classant 21e sur la liste Forbes en décembre 2016.

Il était l’homme le plus riche du monde ce mois-ci, avec une valeur nette de plus de 320 milliards de dollars.