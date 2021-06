Elon Musk s’attend à ce que l’Internet par satellite Starlink ait 5 lakh d’utilisateurs actifs au cours de la prochaine année

Les objectifs de Starlink sont ambitieux et le service que Musk vise à fournir est difficile et coûteux. (fichier image)

Starlink d’Elon Musk : Tech Mogul Elon Musk s’attend à avoir 5 lakh utilisateurs pour son ambitieux réseau Internet par satellite Starlink au cours des 12 prochains mois, a-t-il déclaré lors du Mobile World Congress (MWC) 2021. Starlink est un réseau Internet par satellite sous SpaceX de Musk qui est acheminé via satellites en orbite terrestre basse, et le magnat de la technologie promet des vitesses de téléchargement de 100 Mbps et des vitesses de téléchargement de 20 Mbps pendant la phase de test. À l’heure actuelle, Starlink est dans une phase bêta ouverte et cherche actuellement à diffuser l’Internet à large bande vers la plupart des endroits sur Terre d’ici août, a déclaré Musk.

Jusqu’à présent, plus de 1 700 satellites ont été lancés en orbite terrestre basse et il a récemment dépassé le cap des 69 420 utilisateurs actifs, a informé l’entrepreneur technologique. Le service Starlink est actuellement présent dans 12 pays et il est en constante expansion, a-t-il ajouté.

L’objectif que Musk s’est fixé pour Starlink au MWC de diffuser Internet sur toute la Terre, à l’exception des régions arctiques, semble assez ambitieux pour le service Internet par satellite.

Le service est fourni directement par Starlink aux utilisateurs qui se trouvent dans la plupart des zones rurales du monde, ainsi qu’aux gouvernements pour de meilleures connexions Internet militaires. Le service est mis à la disposition des utilisateurs bêta à 99 $ par mois, avec un kit Starlink de 499 $ contenant une parabole et le routeur WiFi. Au cours de la conférence, cependant, Musk a déclaré que chaque kit Starlink coûte à l’entreprise 1 000 $. Ce prix a déjà été ramené d’environ 3 000 $, et dans l’année à venir, la société cherche à réduire le coût à environ quelques centaines de dollars.

Les objectifs de Starlink sont ambitieux et le service que Musk vise à fournir est difficile et coûteux. Le magnat de la technologie a déclaré que l’un des objectifs les plus importants de SpaceX est d’éviter de faire faillite car il traverse une phase de flux de trésorerie négatifs, d’autant plus que le principal concurrent de Starlink – OneWeb – a déposé son bilan l’année dernière, bien qu’il ait maintenant récupéré.

Selon Musk, Starlink serait complémentaire de la 5G plutôt qu’un concurrent, et il a déclaré que l’équipe de Starlink avait signé des accords avec deux grands opérateurs de télécommunications du pays. Il est d’avis que Starlink est l’écart entre la 5G et la fibre, et qu’il atteint les parties qui sont autrement les plus difficiles à atteindre.

