Vendredi, le PDG de Tesla, Elon Musk, a jeté de l’ombre sur Apple sur son nouveau chiffon de nettoyage de près de 2 000 roupies pour les appareils Apple, répondant à un tweet du PDG du géant de la technologie basé à Cupertino, Tim Cook.

Cook avait précédemment tweeté à propos de l’ouverture d’un nouveau magasin par Apple à Istanbul.

« Nous sommes heureux de faire partie de cette communauté dynamique et nous sommes impatients d’accueillir les clients dans ce nouvel espace spectaculaire », a tweeté Cook.

Musk, qui est très actif sur Twitter et répond régulièrement aux mentions, a immédiatement saisi l’opportunité de se moquer d’Apple. Il a tweeté : « Venez voir l’Apple Cloth TM. »

Apple a annoncé lundi la refonte du MacBook Pro et des Air Pods, et a introduit un « chiffon à polir » au prix de 19 $ aux États-Unis (Rs 1 900 en Inde).

« Fabriqué avec un matériau doux et non abrasif, le chiffon de polissage nettoie n’importe quel écran Apple, y compris le verre nano-texturé, de manière sûre et efficace », a déclaré la société sur le site Web.

Le géant de la technologie a répertorié plus d’une centaine de ses produits dans la section « compatibilité » pour le tissu, y compris l’iPod Shuffle de quatrième génération qui n’a même pas d’écran.

Apple est rapidement devenu une source de ridicule et de mèmes sur les réseaux sociaux.

Lire aussi | Ce morceau de tissu d’Apple coûte près de Rs 2 000. Attends quoi?

L’entreprise d’un billion de dollars expédie des millions d’unités chaque année et s’est appuyée sur un marketing solide pour promouvoir ses produits. Il suit la stratégie simple de rendre les produits désirables. Les produits sont chers mais reflètent l’innovation de l’entreprise et sont très recherchés.

Bien qu’il fasse tourner les têtes avec certains de ses choix – retirer la prise casque et lancer les AirPod – le «chiffon de polissage» pourrait bien être son plus gros gadget marketing à ce jour.

