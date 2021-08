Elon Musk se range du côté d’Epic Games et qualifie les frais de l’App Store d’Apple de “taxe mondiale de facto sur Internet”

Notamment, Google a également une politique similaire et a également supprimé Fortnite, suivant les traces d’Apple. (fichier image)

Elon Musk: Le magnat de la technologie Elon Musk a pris parti dans l’ensemble du problème Apple contre Epic Games, et il a pris parti pour… Epic. La semaine dernière, le magnat de la technologie sur Twitter a catégoriquement nié avoir parlé au PDG d’Apple, Tim Cook, alors qu’il répondait à une histoire affirmant que Musk exigeait qu’il prenne la direction du fabricant d’iPhone dans le cadre d’une offre d’acquisition. Non seulement il a nié cette allégation, mais il a également dissipé tout doute à son sujet, et comment. Dans un tweet sur la querelle en cours entre Epic Games et Apple, Musk s’est prononcé contre la politique de l’App Store d’Apple, affirmant qu’« Epic a raison ».

“Les frais de l’App Store d’Apple sont de facto une taxe mondiale sur Internet”, a écrit le magnat de la technologie.

Pour le moment, Apple et Epic Games sont dans une bataille juridique après que le développeur de Fortnite, Epic Games, ait poursuivi le fabricant d’iPhone pour être prétendument injuste et anticoncurrentiel en exigeant des développeurs qu’ils n’utilisent que la passerelle de paiement de l’App Store pour tout achat de contenu numérique dans l’application. actifs, puis en facturant une commission de 30 % sur celui-ci. Epic Games avait tenté de bafouer cette règle et avait intégré sa propre passerelle de paiement tierce dans son jeu populaire Fortnite, peu de temps après quoi, Apple a retiré le jeu de l’App Store pour violation de politique.

Epic Games a ensuite déposé une plainte antitrust contre le géant de la technologie, et dans la bataille juridique en cours, Apple a déclaré qu’il n’autorisait pas les téléchargements d’applications tierces car cela pourrait compromettre la sécurité de l’iPhone pour les utilisateurs.

À peine 15 minutes après que Musk a publié son tweet soutenant Epic, le fondateur et PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a tweeté un message ciblant Apple, peut-être dans le but de tirer parti des projecteurs des millions d’adeptes de Musk. Sweeney a écrit, dans un jibe quelque peu exagéré : « La taxe Apple est bien plus pernicieuse que beaucoup ne le pensent. “Cela ne s’applique qu’aux biens numériques accessibles sur iOS”, disent-ils – mais à l’avenir, tous les biens physiques auront une présence numérique, et Apple taxera et gardera le commerce mondial. Apple doit être arrêté.

Notamment, Google a également une politique similaire et a également supprimé Fortnite, suivant les traces d’Apple. Cela a conduit Epic Games à poursuivre également Google, mais l’affaire avance à un rythme plus lent que celle d’Apple, dans laquelle Epic Games et Apple se sont affrontés lors des audiences de mai. Le verdict dans cette affaire est toujours attendu.

