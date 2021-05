Elon Musk semble prudent sur la crypto-monnaie: “ Ne risquez pas les économies de la vie, investissez avec prudence ”

Le mois dernier, Elon Musk a déclaré que Tesla Inc avait vendu 10% de ses avoirs en Bitcoin pour évaluer la liquidité de la crypto-monnaie. Image .

Elon Musk de Tesla – un partisan de longue date des crypto-monnaies – a émis une mise en garde pour les investisseurs qui cherchent à tirer profit de la flambée des prix du Bitcoin, de l’Ethereum, du Dogecoin et d’autres. Elon Musk a déclaré que s’il pensait que la crypto pourrait être la future monnaie par défaut de la terre, les gens ne devraient néanmoins pas investir leurs économies dans la crypto-monnaie. «Tout d’abord, je pense que les gens ne devraient pas investir leurs économies dans la crypto-monnaie. Pour être clair, je pense que ce n’est pas sage », a averti le PDG de Tesla dans une vidéo publiée par TMZ.

Jusqu’à présent, en 2021, les tweets d’Elon Musk ont ​​fait grimper les prix du Bitcoin et du Dogecoin. Plus tôt cette année, Musk a ajouté le hashtag bitcoin (#bitcoin) à sa biographie Twitter, ce qui a envoyé les prix du Bitcoin à des niveaux records. Le mois suivant cette année, Musk a tweeté «Doge», puis l’a suivi d’un autre tweet disant: «Dogecoin est la crypto du peuple»; et «Pas de hauts, pas de bas, seulement Doge».

Interrogé sur Dogecoin, Musk a été vu dire que «le fait est que le dogecoin a été inventé comme une blague, essentiellement pour se moquer de la crypto-monnaie». Il a également ajouté que le destin aime l’ironie, et ce qui pourrait être le résultat le plus ironique est que la monnaie qui a été inventée comme une blague devient en fait la vraie monnaie. «La crypto-monnaie est prometteuse, mais veuillez investir avec prudence», a tweeté Elon Musk dans la vidéo de TMZ.

«Si vous voulez en quelque sorte spéculer et, je ne sais pas, peut-être vous amuser, je veux dire, il y a de fortes chances que la crypto soit la future monnaie de la Terre», a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé lequel ça va être? «Cela pourrait être multiple», a-t-il répondu. Elon Musk a en outre déclaré que cela devrait être considéré comme de la spéculation à ce stade et a mis en garde de ne pas aller trop loin sur la partie de la spéculation cryptographique.

Le mois dernier, Elon Musk a déclaré que Tesla Inc avait vendu 10% de ses avoirs en Bitcoin pour prouver la liquidité de la crypto-monnaie. Tout en précisant qu’il n’a vendu aucun de ses propres bitcoins, conservant son investissement personnel. Dans un tweet le mois dernier, Elon Musk a déclaré que Tesla avait vendu 10% de ses avoirs essentiellement pour prouver la liquidité de Bitcoin au lieu de détenir des liquidités au bilan. Au cours du trimestre janvier-mars de l’année en cours, Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin, puis réduit sa position de 10%, ce qui a contribué à un léger gain de ses données financières du premier trimestre.

La capitalisation boursière de la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum s’élève désormais à 403,84 milliards de dollars, soit près de la moitié de la valeur marchande de 1 billion de dollars de Bitcoin. Selon les données de CoinMarketCap, le prix de l’Ethereum a augmenté plus de 16 fois, passant de 206 $ au 7 mai 2020 à 3465 $ au 6 mai 2021, tandis que la capitalisation boursière a grimpé de plus de 17 fois, passant de près de 23 milliards de dollars.

