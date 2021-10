Elon Musk s’oppose à la réglementation du gouvernement Crypto, dit qu’ils ne devraient « rien faire »

30 sept. 2021 05:43 UTC

| Mis à jour:

30 sept. 2021 à 05:43 UTC

Par Clark

Le dirigeant d’entreprise de Tesla, Elon Musk, pense que les gouvernements ne doivent pas tenter de réglementer la crypto-monnaie. “Je dirais, ne fais rien”, a-t-il conseillé. Musk pense qu’il est inconcevable de détruire la crypto, mais les gouvernements vont “ralentir sa progression”.

Elon Musk dit que les gouvernements devraient « ne rien faire » et laisser la crypto tranquille

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a mentionné la crypto-monnaie et la Chine mardi lors de la conférence Code à Beverly Hills, en Californie. Répondant à une question de la journaliste du New York Times Kara Swisher concernant la question de savoir si c’est ou non « la bonne chose » pour les gouvernements de gérer et de diriger la crypto-monnaie, et s’il est ou non possible pour eux d’essayer de le faire, il a déclaré :

“Il n’est pas possible, je pense, de détruire la crypto, mais il est possible pour les gouvernements de ralentir sa progression.”

On a spécifiquement demandé à Musk ce que le gouvernement américain devrait faire en ce qui concerne la crypto-monnaie. Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, était sur scène lors de la conférence plus tôt et il a qualifié la crypto-monnaie de Far West de la finance. Le chef de la SEC a en outre souligné que la crypto-monnaie ne peut “pas bien se terminer” si elle reste hors de portée des régulateurs.

Répondant à la question de savoir ce que la SEC devrait faire concernant la cryptographie, le cas échéant, le patron de Tesla a déclaré :

“Je dirais, ne fais rien.”

Il a souligné : « Je ne voudrais pas [do anything], sérieusement », précisant que les gouvernements devraient « juste le laisser jouer ».

Musk a ensuite parlé du rôle à long terme de la crypto-monnaie dans les systèmes financiers. Il a noté que la crypto “réduira, espérons-le, l’erreur et la latence au sein du système de trésorerie, l’ancien système monétaire”.

Le technoking Tesla a montré son soutien à la crypto-monnaie à plusieurs reprises. En août, il s’est prononcé contre les gouvernements proposant une législation cryptographique « hâtive ». Musk a déjà découvert qu’il possédait en personne du bitcoin, de l’ethereum et du dogecoin alors que ses sociétés, Tesla et Spacex, possédaient simplement du bitcoin. Il a laissé entendre en juillet que Tesla possédait 42K BTC. De plus, Musk est généralement appelé le Dogefather pour son soutien au meme dogecoin de crypto-monnaie. Il considère le DOGE comme la crypto-monnaie «la plus forte» pour les paiements.

En ce qui concerne la crypto-monnaie en Chine, on a demandé à Musk lors de la conférence ce que faisait le gouvernement chinois concernant la crypto-monnaie et le bitcoin. Il a répondu: “Eh bien, il semblerait qu’ils n’aiment pas la crypto-monnaie.”

Sans exposer spécifiquement les raisons pour lesquelles la Chine a réprimé la cryptographie, il a déclaré : “La Chine a d’importants problèmes de production d’électricité”. Le dirigeant d’entreprise de Tesla a déclaré : « Donc, je pense qu’une partie de cela devrait vraiment entraîner des pénuries d’électricité dans plusieurs parties de la Chine. de nombreuses parties du sud de la Chine subissent des pannes de courant aléatoires en raison de la demande de capacité supérieure aux attentes, par conséquent, l’extraction de crypto pourrait jouer un rôle dans ce domaine. Je ne suis pas sûr. Il a conclu :

“Je suppose que la crypto-monnaie vise essentiellement à réduire le pouvoir d’un gouvernement centralisé et qu’ils n’aiment pas ça.”

Clark

Chef de la technologie.